ضرب غزة بالنووي.. نائبة صهيوينة تدعو إسرائيل لفعل أبشع شيء في التاريخ

محو الفلسطينيين من الوجود

اتهم السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة دولة الاحتلال بارتكاب حرب إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وفق ما ذكرت صحف متفرقة.



وتشن إسرائيل هجمات واسعة بالطيران الحربي أدى لاستشهاد 950 فلسطينيا و5000 جريح وهدم ودمار وتخريب 22 ألف مبنى ، و260 ألف نازح، لكن هذه الحصيلة في 5 أيام ليست كافية لاظهار معنى الإبادة الجماعية.

في هذا السياق، ولإظهار معنى الإبادة الجماعية وتحقيق كارثة إنسانية بكل المقاييس، دعت نائبة متطرفة في الكنيست الجيش الاسرائيلي، إلى القيام بأبشع شيئ في التاريخ إلى ضرب غزة بالسلاح النووي، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

واعتبرت النائبة أن ذلك سيكون هو الرد على هجمات حماس الصاعقة التي بدأت صباح السبت على إسرائيل.

جوتليف

وقالت المتطرفة تالي جوتليف، وهي محامية ونائبة في الكنيست عن حزب الليكود، عبر عدة منشورات على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، إلى "الانتقام العنيف" في أعقاب هجوم حماس.

وذكرت جوتليف: "صاروخ أريحا! صاروخ أريحا! إنذار استراتيجي. قبل التفكير في إدخال القوات. سلاح يوم القيامة! هذا رأيي"، في إشارة إلى الأسلحة النووية".

