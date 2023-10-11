عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محو الفلسطينيين من الوجود

ضرب غزة بالنووي.. نائبة صهيوينة تدعو إسرائيل لفعل أبشع شيء في التاريخ

دعوة لضرب غزة بالنووي
دعوة لضرب غزة بالنووي

اتهم السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة دولة الاحتلال  بارتكاب حرب إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وفق ما ذكرت صحف متفرقة.


وتشن إسرائيل هجمات واسعة بالطيران الحربي أدى لاستشهاد 950 فلسطينيا و5000 جريح وهدم ودمار وتخريب 22 ألف مبنى ، و260 ألف نازح، لكن هذه الحصيلة في 5 أيام ليست كافية لاظهار معنى الإبادة الجماعية.

 

في هذا السياق، ولإظهار معنى الإبادة الجماعية وتحقيق كارثة إنسانية بكل المقاييس، دعت نائبة متطرفة في الكنيست الجيش الاسرائيلي، إلى القيام بأبشع شيئ في التاريخ إلى ضرب غزة بالسلاح النووي، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

واعتبرت النائبة أن ذلك سيكون هو  الرد على هجمات حماس الصاعقة  التي بدأت صباح السبت على إسرائيل.

جوتليف

وقالت المتطرفة تالي جوتليف، وهي محامية ونائبة في الكنيست عن حزب الليكود، عبر عدة منشورات على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا،  إلى "الانتقام العنيف" في أعقاب هجوم حماس.

وذكرت جوتليف: "صاروخ أريحا! صاروخ أريحا! إنذار استراتيجي. قبل التفكير في إدخال القوات. سلاح يوم القيامة! هذا رأيي"، في إشارة إلى الأسلحة النووية".
 

دولة الاحتلال جيش اسرائيل تخريب بكل المقاييس الليكود الجيش الإسرائيلي الإبادة الجماعية تحقيق كارثة إنسانية أبشع شيئ في التاريخ ضرب غزة بالسلاح النووي النووي اهم الاخبار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

بعد 4 أشهر من انفجارها| العثور على بقايا بشرية لراكبي غواصة تيتان

التنازل عن 720 كيلومترًا ووافق عليها مرسي وكانت حلم «ترامب».. ما هي خطة «جيورا آيلاند» لتوطين سكان غزة في سيناء؟|القصة الكاملة

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

وصلت لإلغاء الصداقة| عضوية حسين لبيب تشعل أزمة في انتخابات الزمالك

2600 جنيه للجرام .. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم

بفرمان كولر.. سيف زاهر يكشف صفقة الأهلي الجديدة في يناير

موضوعات متعلقة

الخارجية الإسرائيلية: حصار غزة هو ثمن هجوم حماس الكاسح علينا

مزاعم لجيش الاحتلال: قتلنا أكثر من 1000 مسلح لحماس

مسؤول فلسطيني: وقود تشغيل الكهرباء بـ غزة يكفي 12 ساعة فقط

مسؤول صهيوني يكشف موعد الهجوم البري المحتمل على غزة.. تفاصيل

إبادة جماعية.. ماذا يعني الهجوم البري الصهيوني على غزة وما تفاصيله؟

الغرب المرتجف يهدد ماسك.. منصة إكس كشفت إجرام المحتلين

رئيس البعثة الفلسطينية في بريطانيا يفضح تضليل BBC على الهواء.. شاهد

شاهد.. المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي يبكي قتلى الاحتلال

ترشيحاتنا

غدا.. إقامة المؤتمر الدولي للتأهيل والتعافي للرياضيين وذوي القدرات الخاصة

التضامن: استخراج 11.5 مليون بطاقة ميزة للمستفيدين من "تكافل وكرامة"

هل العمليات ضد إسرائيل أثرت على الاقتصاد.. وزيرة الخزانة الأمريكية تحسم الأمر

محمد الضيف مهندس طوفان الأقصى.. أزعج إسرائيل وأمريكا وزلزل الأرض من تحتهم

نتنياهو وجانتس يتفقان على تشكيل حكومة طوارئ "حرب"

إطلاق صاروخين من الجنوب اللبناني باتجاه إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طومان باي.. أحبه المصريون وشنقه السلطان العثماني على باب زويلة

هدية من تركى آل الشيخ لـ تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

هتبقى مش طابق نفسك.. العاصفة الشمسية تغير التفكير والنفسية والروحانيات

ملك الأحزان غفلنا.. كيف احتفل رواد السوشيال ميديا بزفاف تامر عاشور؟

فيديو

بفستان بسيط وإطلالة ناعمة.. تفاصيل زفاف الفنان تامر عاشور ونانسي نور

صور وفيديوهات جديدة من حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

عاصفة شمسية وحقيقة انقطاع الإنترنت .. ناسا تجيب /فيديو جراف

تحذير من 5 أيام.. فترة حرجة للأرض وزلازل كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ