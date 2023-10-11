تأمين القليوبية يشارك في مبادرة "كل ثانية حياة "لعلاج مرضى جلطات القلب

أعلن فرع القليوبية للتأمين الصحي، انطلاق خدمة قسطرة القلب علي مدار الساعة ضمن مبادرة كل ثانية حياة والتي تهدف لعلاج مرضى جلطات القلب، ضمن المنظومة الخاصة بالمشروع القومى للرعايات والحضانات والطوارئ.

المبادرة تأتى فى ظل توجيهات القيادة السياسية للإهتمام بقضية السلامة العامة، وتحسين صحة المصريين وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية فى ظل رؤية مصر 2030، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق حزمة من الإجراءات الصحية التى تضمن الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

الجدير بالذكر أنه تم إدارج مستشفي بنها للتأمين الصحي ضمن المبادرة التي تعمل على تدريب الفرق الطبية على أحدث الأدلة العلمية في مجال أمراض القلب، وتوقف عضلة القلب، والتشخيص السريع لحالات النوبات القلبية مع توفير القسطرة التشخيصية والعلاجية لمرضى الجلطات القلبية الحادة.

كما انه تم إسعاف 5 حالات من مرضي الجلطات القلبية والشرايين التاجية منذ بداية العمل بالمبادرة حتي الان ، حيث تتلقى المستشفى البلاغات على الخط الساخن 16474 والتي يقوم المختص من خلال هذه الخدمة بتقديم الإرشادات الصحية للمريض، إنطلاقاََ من أهمية عامل الوقت في إنقاذ حياة مرضى الجلطات القلبية، كما يتم من خلال الخط الساخن توفير سيارة إسعاف مجهزة لنقل المريض وعمل الإسعافات الأولية أثناء انتقاله لإحدى المستشفيات التي تم إدراجها ضمن المبادرة لتوفير خدمات القساطر القلبية على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع.

وقال الدكتور سيد جلال مدير فرع القليوبية أن المستشفي تقدم خدمات متميزة لإنهاء قوائم إنتظار مرضي القلب والقسطرة بشكل منتظم داخل المستشفي علي مدار الأسبوع لخدمة مرضي التأمين الصحي بالقليوبية ، والمنوفية والشرقية ؛ بما يقارب 200 حالة شهرياً، إلي جانب مبادرة " كل ثانية حياة ".