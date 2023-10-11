عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار السيراميك اليوم الأربعاء 11-10-2023

صناعة السيراميك
صناعة السيراميك

شهدت أسعار السيراميك اليوم الأربعاء الموافق 11-10-2023، استقرارا في اأسعار بمنتصف التعاملات داخل الأسواق.

 

وجاءت أسعار السيراميك اليوم كالتالي:


- يتراوح سعر متر السيراميك فرز أول ما بين 70 - 135 جنيهًا.

- يتراوح سعر المتر الفرز الثاني ما بين 65 - 95 جنيهًا.

- يتراوح سعر المتر الفرز الثالث ما بين 60 - 95 جنيها.

- يتراوح سعر أرضيات الباركيه للمتر فرز أول ما بين 130 - 290 جنيهًا.

- يتراوح سعر متر الأرضيات العادي فرز أول ما بين 65 - 110 جنيهات.

 

وتعد صناعة السيراميك من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ويوجد 33 مصنع سيراميك تعمل بالسوق المصري وتبلغ الطاقة الإنتاجية نحو 240 مليون متر سنويًّا وتصل استثمارات القطاع إلى نحو 15 مليار جنيه وتصل نسبة المكون المحلي في صناعة السيراميك إلى 90% وترتفع تنافسية منتجات السيراميك المصرية بالسوقين المحلي والعالمي.

ويتم تصدير السيراميك حاليًّا لأسواق عدد كبير من الدول الأوروبية والعربية تتضمن إنجلترا وفرنسا وتركيا ولبنان والسعودية والأردن واليمن والإمارات وسوريا.

اسعار السيراميك استقرار الأسعار مال واعمال اخبار مصر سيراميك الأرضيات Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

بمقدم 25 ألف جنيه.. بدء حجز شقق جنة وسكن مصر الأحد المقبل

معهد البحوث الفلكية يكشف حقيقة العاصفة الشمسية وانقطاع الإنترنت بالعالم |فيديو

بعد 4 أشهر من انفجارها| العثور على بقايا بشرية لراكبي غواصة تيتان

موضوعات متعلقة

هل تصدر شهادة بصلاحية إشغال المبنى قبل الإنتهاء من التشييد ؟ القانون يوضح

ترشيحاتنا

قطع المياه عن بعض مناطق مدينة السلام لمدة 10 ساعات

الجيش المصري جاهز وقادر.. تريند يجتاح تويتر خلال ساعات

غرفة الصناعات تشارك بالمؤتمر التأسيسي الأول للسلطات الرقابية الإفريقية لسلامة الغذاء

مدبولي يصل الإسكندرية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات

شكري: الوضع الإنساني في قطاع غزة خطير.. ويجب تكاتف الجهود لوقف الحرب

تصعيد خطير بفلسطين.. العاهل الأردني: لن تنعم منطقتنا بالأمن دون حل الدولتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. هيدي كرم تبرز جمالها في أحدث ظهور | شاهد

انهيار نسمة محجوب في جنازة والدها بمسجد الحصرى

بهذه المناطق| ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة لن يتحمله البشر.. فما موقف مصر؟

طومان باي.. أحبه المصريون وشنقه السلطان العثماني على باب زويلة

فيديو

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 950

تحرك غريب في أسعار الذهب .. وعيار 21 مفاجئة

كيف خسر أحمد رزق وزنه.. الفنان يجيب

بفستان بسيط وإطلالة ناعمة.. تفاصيل زفاف الفنان تامر عاشور ونانسي نور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ