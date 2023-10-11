عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حقيقة ضم مادة التربية الدينية للمجموع من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانوية

صدى البلد

نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ، ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً ، يزعم إضافة مادة التربية الدينية للمواد الأساسية المضافة للمجموع من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، خلال العام الدراسي الجديد 2023/2024.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإضافة مادة التربية الدينية للمواد الأساسية المضافة للمجموع من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي خلال العام الدراسي الجديد 2023/2024، وأن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر عن الوزارة، مُشددةً على أن نظام المناهج قائم كما هو دون أي تغيير فيما يخص المواد الأساسية المضافة والمواد غير المضافة للمجموع بمختلف المراحل الدراسية.

وأوضحت أن مادة التربية الدينية لا تعد ضمن المواد الأساسية المضافة للمجموع لأي مرحلة من المراحل التعليمية، وإنما تعد مادة نجاح ورسوب فقط، وتتطلب حصول الطالب على درجة النجاح بها لضمان اجتياز العام الدراسي، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

بمقدم 25 ألف جنيه.. بدء حجز شقق جنة وسكن مصر الأحد المقبل

معهد البحوث الفلكية يكشف حقيقة العاصفة الشمسية وانقطاع الإنترنت بالعالم |فيديو

بعد 4 أشهر من انفجارها| العثور على بقايا بشرية لراكبي غواصة تيتان

ترشيحاتنا

قطع المياه عن بعض مناطق مدينة السلام لمدة 10 ساعات

الجيش المصري جاهز وقادر.. تريند يجتاح تويتر خلال ساعات

غرفة الصناعات تشارك بالمؤتمر التأسيسي الأول للسلطات الرقابية الإفريقية لسلامة الغذاء

مدبولي يصل الإسكندرية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات

شكري: الوضع الإنساني في قطاع غزة خطير.. ويجب تكاتف الجهود لوقف الحرب

تصعيد خطير بفلسطين.. العاهل الأردني: لن تنعم منطقتنا بالأمن دون حل الدولتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. هيدي كرم تبرز جمالها في أحدث ظهور | شاهد

انهيار نسمة محجوب في جنازة والدها بمسجد الحصرى

بهذه المناطق| ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة لن يتحمله البشر.. فما موقف مصر؟

طومان باي.. أحبه المصريون وشنقه السلطان العثماني على باب زويلة

فيديو

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 950

تحرك غريب في أسعار الذهب .. وعيار 21 مفاجئة

كيف خسر أحمد رزق وزنه.. الفنان يجيب

بفستان بسيط وإطلالة ناعمة.. تفاصيل زفاف الفنان تامر عاشور ونانسي نور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ