زاعمًا أنها مركز لتأهيل عناصر المقاومة|الاحتلال ينشر فيديو صادما لتدمير الجامعة الإسلامية بغزة

نشر الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو على حسابه بمنصة "إكس"، يظهر تدمير الجامعة الإسلامية في مدينة غزة في قصف وحشي للاحتلال.

وزعم أدرعي أن الجامعة الإسلامية في مدينة غزة تعمل كمركز تأهيل وتدريب رئيسي لمهندسي حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مدعيًا أنها أصبحت تحت حكم حماس مركزًا مهمًا للقوة السياسية والعسكرية للحركة وتعمل لتأهيل وتدريب ولتطوير وإنتاج الوسائل القتالية.

وفي وقت سابق، استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي بطائرات حربية اليوم الأربعاء، الجامعة الإسلامية في مدينة غزة.

وقال أحمد عرابي، مسئول في إدارة الجامعة لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "الغارات الجوية العنيفة دمرت كليًا مباني في الجامعة الإسلامية".

وأضاف: "لا أحد يستطع دخولها بسبب النيران المشتعلة وتناثر الحجارة والركام في الطرق المحيطة بالجامعة".