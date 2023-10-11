اتخانقوا على فلوس بيع دراجة نارية.. عاطل ينهى حياة آخر فى بورسعيد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الضواحى بمديرية أمن بورسعيد من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم وتوفـى أثناء إسعافه.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال والدته أقرت بقيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بالتعدى على نجلها بسلاح أبيض "مطواة"، كان بحوزته لخلافات بينهما على قيمة بيع دراجة نارية قام نجلها ببيعها للمشكو فى حقه ، قام على إثرها الأخير بالتعدى على نجلها بالضرب وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية تم ضبط المذكور وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات ، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.