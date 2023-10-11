صحف السعودية| السيسي: لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية.. سلاح الجو الإسرائيلي يقصف غزة على نطاق غير مسبوق

ركزت الصحف السعودية على ما يحدث في غزة من عدوان مستمر علاوة على موضوعات أخرى.

أوردت صحيفة عكاظ، في تصريح شديد اللهجة، حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي من أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى.

وقال السيسي في تصريحات له، إن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى الساحة الفلسطينية، مشددا على أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة.

وأعرب عن أمل مصر في التوصل لحل وتسوية للقضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية.

وأكد السيسي أن «مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى»، مضيفا أن مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية، حقنا لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

صدر عن الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي للدورة الـ27 بيان في ما يلي نصه:

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مسقط، سلطنة عمان، يومي 9 و10 أكتوبر 2023، الاجتماع الـ27 للمجلس المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وذلك لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المنظمتين.

وترأس وفد مجلس التعاون وزير الخارجية بسلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، في حين ترأس وفد الاتحاد الأوروبي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية/نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، وحضر الاجتماع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، وكبار المسؤولين من الجانبين.

ورحب المجلس المشترك بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في تنفيذ الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، التي تم الإعلان عنها في اجتماعه السادس والعشرين في بروكسل في فبراير 2022، لتعزيز وتحديث مشاركتهم طويلة الأمد التي أرستها اتفاقية التعاون لعام 1988.

وشدد الوزراء على الأهمية الخاصة لهذه الشراكة في ظل تزايد التهديدات الخطيرة للسلام والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

ورحب المجلس المشترك باعتماد الإعلان المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة الإستراتيجية مع الخليج في مايو 2022 وتعيين لويجي دي مايو ممثلاً خاصاً للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج في يونيو 2023، وأعرب وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون عن دعمهم لتنفيذ التفويض الذي تلقّاه، بما في ذلك تعميق الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وتعزيز الجهود الدبلوماسية لحماية الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.



رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء، في الرياض.

وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى محادثات خادم الحرمين الشريفين، و ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع قادة عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، وتتصل بالعلاقات بين المملكة وبلدانهم وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وتناول المجلس، مضامين الاتصالات الهاتفية التي جرت بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء و رئيس دولة فلسطين، و ملك المملكة الأردنية الهاشمية، و رئيس جمهورية مصر العربية، وما اشتملت عليه من التأكيد على بذل المملكة مزيدا من الجهود بالتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية كافة؛ لوقف التصعيد في غزة ومحيطها ومنع اتساعهِ في المنطقة، والاستمرار في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق آماله وطموحاته، وتحقيق السلام العادل والدائم.

وافق مجلس الوزراء - من حيث المبدأ - على أن تكون القطارات إحدى وسائل النقل المعتمدة لإركاب الموظفين المدنيين والعسكريين في الحالات التي يلزم فيها نظاماً تأمين وسيلة النقل.

كما وافق على معاملة حامل الإقامة المميزة معاملة السعودي فيما يتصل بالعدد المسموح باستقدامه من العمالة المنزلية دون مقابل مالي. ووافق المجلس على إلغاء ضوابط السماح للمزارعين بتصدير الفائض عن حاجة مزارعهم من الآلات والمعدات الزراعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 13 / 4 / 1420

قالت صحيفة الشرق الأوسط، أن سلاح الجو الإسرائيلي قال إنه يقصف غزة «على نطاق غير مسبوق».



وأفاد شاهد عيان من «وكالة أنباء العالم العربي (AWP)» بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت عدة أهداف في محيط منطقة الميناء، غرب مدينة غزة.

وأشار الشاهد إلى استهداف شقة في عمارة سكنية، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، لافتاً إلى أن الطائرات ما زالت تشن غارات على المنطقة.



وقال سلاح الجو الإسرائيلي إنه دمّر نظاماً رادارياً تستخدمه حركة «حماس» في الغارات الجوية التي يشنها سلاح الجو على قطاع غزة.



حذَّرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الأربعاء، من أن مخزون الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في مستشفيات قطاع غزة سينفد غداً. وقالت الوزيرة في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين» إن هذا الأمر سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع التي وصفتها بالكارثية في المستشفيات؛ خصوصاً «بعد توقف الكهرباء خلال ساعات من الآن».

من جانبه، قال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم لإذاعة «صوت فلسطين» إن ما تبقى من وقود في شركة كهرباء غزة -وهي المحطة الوحيدة التي توفر الكهرباء- يكفي لما بين 10 و12 ساعة على الأكثر فقط.

وقطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن القطاع يوم الاثنين، في إطار ما وصفته بأنه حصار مطبق رداً على هجوم مباغت وواسع شنته حركة «حماس».

وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الأربعاء، إن هجوم حركة «حماس» على إسرائيل هو «عمل حربي» بدم بارد، معلنة دعمها الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأكدت في كلمتها أمام اجتماع للمفوضين الأوروبيين في بروكسل تأييدها لمراجعة كاملة لبرنامج دعم مالي بملايين الدولارات لمشاريع فلسطينية.

هددت المفوضية الأوروبية شبكة التواصل الاجتماعي «إكس» بعقوبات داعية رئيسها إيلون ماسك لتقديم توضيحات خلال 24 ساعة حول تداول معلومات خاطئة وصور عنيفة مرتبطة بالنزاع في إسرائيل.



وقال مفوض الشؤون الرقمية تييري بريتون «بعد الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس على اسرائيل، نملك معلومات تفيد بأن منصتكم تستخدم لنشر محتويات غير مشروعة وتضليلية داخل الاتحاد الأوروبي».

وبعد ساعات رد الملياردير على شبكته مباشرة قائلا إن «سياستنا هي أن يكون كل شيء مفتوحا وشفافا وهي مقاربة أعرف أن الاتحاد الأوروبي يدعمها».

ومنذ بدء هجمات «حماس» صباح السبت، غرقت شبكات التواصل الاجتماعي بصور عنيفة مثل تسجيلات فيديو لرهائن وجثث ممزقة وعمليات قتل مصورة، إلى جانب محاولات تضليل مما يشكل تحديا لفرق الإشراف على محتويات المنصات.

ذكرت صحيفة الرياض، اعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن إجراءات صارمة ضد المتعاطفين مع الفصائل الفلسطينية ومؤيديها في ألمانيا، وذلك في أعقاب هجوم التصعيد في قطاع غزة.

وقالت الوزيرة لصحف مجموعة فونكه الإعلامية في تصريحات نشرت في وقت متأخر مساء الثلاثاء: "نحن نستخدم كل وسائل الاستخبارات والشرطة لاتخاذ إجراءات ضد مؤيدي الفصائل الفلسطينية".

وأضافت: "سلطاتنا الأمنية تستهدف المشهد بشكل أوثق من أجل تحديد ردود الفعل على الفور ومنع أي دعم. وهذا ينطبق أيضا على جمع التبرعات".

ودعت فيزر السلطات الألمانية إلى التدخل باستمرار ضد المظاهرات والتجمعات والاحتفالات.



وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن إسرائيل ترتكب جريمة قطع الاحتياجات الأساسية عن قطاع غزة بغطاء من أطراف دولية.

وأدانت الوزارة، في بيان وصل صحيفة "الرياض" نسخة منه، قرار سلطات الاحتلال بقطع الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع وصولها إليهم، بما في ذلك المياه والكهرباء والمواد الغذائية والطبية والوقود، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف والتزامات دولة الاحتلال.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والأطراف كافة، بتحمل مسؤولياتها في وقف هذا العدوان على شعبنا فورا، ورفع جميع أشكال العقوبات الجماعية، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلى شعبنا في قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.