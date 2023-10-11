وزير الرياضة يبحث الاستعدادات لدورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، لبحث الاستعدادات لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية استعداد اللجنة واللاعبين للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024.

وقال إن الجميع يبذل أقصى جهده من أجل تذليل كل العقبات أمام اللاعبين، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى اللاعبين من أجل المنافسة على مراكز متقدمة أو ميدالية بارالمبية.

من جانبه، تقدم الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه ومساندته الكبيرة من أجل النهوض بالرياضة البارالمبية في مصر.

كما تناول اللقاء العمل على توفير الرعاية الطبية لجميع اللاعبين والإعداد النفسي والبدني لهم، من أجل بذل كل مجهوداتهم في منافسات البطولة.