المصري لكرة القدم يكرم رئيس نادي دكرنس بالدقهلية

كرم فرع الاتحاد المصري لكرة القدم بالدقهلية، المهندس الخضر إبراهيم رئيس مجلس إدارة نادي دكرنس الرياضى كأفضل رئيس نادي.

ويعد الخضر إبراهيم، الممثل الوحيد لأندية الدقهلية بدورى المحترفين وذلك خلال الحفل الكبير الذى أقامه فرع الاتحاد بالدقهلية.

حضر الحفل أعضاء الاتحاد المصرى لكرة القدم، الدكتور إيهاب الكومي والدكتورة دينا الرفاعي ، والكابتن وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية الدكتورة منى عثمان، وأيمن ربيع وكيل مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية ولفيف من رؤساء أندية الدقهلية ونجوم الكرة بالدقهلية .