السعودية تستضيف خبراء مناخ في أكبر ورش عمل ولقاءات حوارية

استقطب "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م " الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية خلال الفترة من ٨ - ١٢ أكتوبر خبراء دوليين وشباب وشابات مهتمين بمجالات البيئة والتغير المناخي، مقدمين خبراتهم في أكثر من ٢٦٠ ورشة عمل ولقاءات حوارية جانبية.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” أنه تمت المناقشات في مساحات تسمت بمدن ومحافظات المملكة العربية السعودية ( الدرعية، والظهران، وجدة، ونيوم، وينبع، والعلا ) تأثيرات المناخ على الأمن الغذائي والمائي والطاقة المتجددة والتنمیة الريفیة في نماذج عمل متكاملة وحلول طبيعية لإدارة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



ومن أبرز المحاور التي تناولها الخبراء والمهتمون الفرص والتحديات في مشاركة الشباب في مجالات التوعية بالتغيرات المناخية وجودة الحياة والحد من هدر الطعام، وكذلك بحث الأساليب والرؤئ للاقتصاد الدائري للكربون والحياد الصفري.



واستعرضوا خلال مناقشاتهم موضوعات ثرية في مجال البيئة والتقنية ومنها مكافحة التصحر، والابتكارات التقنية المساندة ومعالجة شح المياه، على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.