عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

%11.4 زيادة في صادرات إفريقيا من السلع الزراعية إلى الصين

علم الصين
علم الصين

شهد التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني الأفريقي نموا مطردا، وهو ما يعود بفوائد جمة على القارة من بينها نمو التصنيع المحلى ونقل المهارات وتوفير فرص عمل للشباب، حسبما أكد مسؤول تنفيذي لغرفة تجارية كينية.

وذكر فريدريك موكيليا، كبير ممثلي غرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية لدى الصين، أن أفريقيا يمكن أن تضمن تحقيق مستقبل مزدهر وشامل بمجرد أن تزيد حجم السلع المصدرة إلى هذه الدولة الآسيوية. وغرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية هي منظمة لدعم التجارة تقوم على العضوية.

وقال موكيليا لوكالة أنباء ((شينخوا)) خلال مقابلة أُجريت مؤخرا في العاصمة الكينية نيروبي "إذا نظرتم إلى تجارة أفريقيا مع الصين، ستجدون نموا مزدهرا خلال السنوات الـ14 الماضية بسبب ما تحظى به المنتجات الأفريقية من قبول داخل المجتمع الصيني".

وسلط موكيليا الضوء على أن صادرات أفريقيا من السلع الزراعية إلى الصين زادت بنسبة 11.4 في المائة سنويا مشيرا إلى أنه لكي تزيد البلدان الأفريقية من حجم السلع الزراعية المصدرة إلى الصين، يجب على الحكومات أن تستثمر في القيمة المضافة، وتعزز قدرة المنتجين على الوفاء بمتطلبات الصحة النباتية.

وقال موكيليا إن غرف التجارة الأفريقية حريصة على دفع العلاقات التجارية مع الصين قدما من خلال إقامة مكاتب في الدولة الآسيوية للمساعدة في فهم سوقها الديناميكي.

ولفت موكيليا إلى أن غرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية أنشأت في أوائل هذا العام مكتبا في تشانغشا، حاضرة مقاطعة هونان بوسط الصين، يتولى هو إدارته للمساعدة في الربط بين المستثمرين والتجار من الجانبين. وسوف يغادر متوجها إلى الصين يوم الأربعاء.

وصدرت كينيا في العامين الماضيين، أفوكادو هاس إلى الصين. وشهد شهر يونيو، شحن الدفعة الأولى من أسماك الأنشوجة الواردة من منطقة الساحل إلى الدولة الآسيوية تزامنا مع المعرض الاقتصادي والتجاري الصيني الأفريقي الثالث الذي أقيم في تشانغشا في الفترة من 29 يونيو إلى 2 يوليو.

زيادة صادرات البن والشاي والأزهار

وذكر موكيليا أن كينيا في وضع جيد يسمح لها بزيادة صادرات البن والشاي والأزهار والكاجو إلى السوق الصينية، وسط تزايد الطلب من قبل عملاء التجزئة. 

وكشف أنه خلال المعرض الاقتصادي والتجاري الصيني الأفريقي، التقى الوفد الكيني رائد أعمال صينيا حريصا على استيراد البن بكميات كبيرة من هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

الصين السلع الزراعية كينيا التجارة إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. تشخيص إصابة إمام عاشور .. واللاعب يغادر المستشفى .. خاص

بعد رفع الحد الأدنى للأجور رسميًا.. احسب مرتبك بالزيادة الجديدة

الأهلي يكشف لـ«صدى البلد» مدة غياب إمام عاشور بعد إصابته أمام الإسماعيلي

تعرف علي مدة غياب أمام عاشور علي الأهلي بعد اصابته

بعد إصابة إمام عاشور.. ضياء السيد يهاجم كولر بسبب محمد طاهر

قرار عاجل من كولر للاعبي الأهلي بعد الفوز على الإسماعيلي بثلاثية

عاجل .. نقل إمام عاشور إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة الإسماعيلي

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة سديروت.. وسماع دوي إطلاق نار

ترشيحاتنا

بيان عاجل من حماس بشأن إرسال الولايات المتحدة أسلحة لـ إسرائيل

جيش الاحتلال الإسرائيلي: الأيام القادمة ستكون طويلة وقاسية ودفعنا ثمنا باهظا

أنا دمي فلسطيني.. عروسان يتراقصان على طوفان الأقصى بحفل زفافهما

الولايات المتحدة تعلن مصرع 3 أمريكيين في إسرائيل

جيش الاحتلال: حماس أطلقت 3284 صاروخا من غزة منذ بداية «طوفان الأقصي»

مفاجأة سارة من سامسونج لمستخدميها .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالاحمر النارى.. ايه سماحة تثير الجدل باطلالة ملفتة

خدم سحريين.. العثور على صندوق غامض داخل مقبرة فرعونية

الأرز بكام النهاردة؟.. تراجع مفاجئ في الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطنين

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر بالفراخ

فيديو

طوفان الأقصى .. جنرال إسرائيلي أسرته حماس بالملابس الداخلية .. من هو؟ «فيديوجراف»

طوفان الأقصى.. تل ابيب تعلن مقـ.تل قائد القوات الجوية الخاصة

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ