محلل اقتصادي: مصر تسعى لتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية

كشف محمد أنيس المحلل الاقتصادي، مجهودات الدولة المصرية من أجل تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية.

وقال محمد أنيس في حواره على قناة “ إكسترا نيوز ”، : برامج الحماية الاجتماعية تسهم في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا، ومصر شهدت توسعا كبيرا في برنامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف محمد أنيس:" هناك زيادة في الدعم الموجه إلى برامج الحماية الاجتماعية في مصر ".

وتابع محمد أنيس:" آخر 18 شهرا تم تنفيذ 4 حزم حماية اجتماعية ومنها رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات والأجور ".

وأكمل محمد أنيس:" الدولة تسعى إلى توفير دعم نقدي موجه عبر برامج تكافل وكرامة لمواجهة الازمات الاقتصادية العالمية، كما تسعى الدولة إلى تواجد شبكة حماية اجتماعية قوية ".