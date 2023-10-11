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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محلل اقتصادي: مصر تسعى لتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية

صدى البلد

كشف محمد أنيس المحلل الاقتصادي، مجهودات الدولة المصرية من أجل تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية.

 

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وقال محمد أنيس في حواره على قناة “ إكسترا نيوز ”، : برامج الحماية الاجتماعية تسهم في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا، ومصر شهدت توسعا كبيرا في برنامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

 

وأضاف محمد أنيس:" هناك زيادة في الدعم الموجه إلى برامج الحماية الاجتماعية في مصر ".

 

وتابع محمد أنيس:"  آخر 18 شهرا تم تنفيذ 4 حزم حماية اجتماعية ومنها رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات والأجور ".

 

وأكمل محمد أنيس:" الدولة تسعى إلى توفير دعم نقدي موجه عبر برامج تكافل وكرامة لمواجهة الازمات الاقتصادية العالمية، كما تسعى الدولة إلى تواجد شبكة حماية اجتماعية قوية ".

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