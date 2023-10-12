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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. تفاصيل المنشور الأخير لهاني الناظر قبل اكتشاف مرضه.. بقت عروسة.. خطوبة طفلة طيور الجنة تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

جنى مقداد
جنى مقداد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

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بعد انفصالها عن خطيبها.. 10 صور أثارت ضجة لـ رنا رئيس| شاهد

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فستان لافت.. هيدي كرم تبرز جمالها في أحدث ظهور | شاهد

مرض خطير يصيب السيدات بعد الولادة القيصرية.. تعرف علي اعراضه واسبابه

آلام أو التهابات العمود الفقري هو أحد المشكلات الشائعة التي يعاني منها المرء خاصه السيدات بعد الولادة القيصرية، وغالباً لا تعد أسباب واضحة وقد تشعر بآلام وتيبس العضلات والأوتار ،الشعور بالإرهاق والتعب الشديد، والذي يعود إلى الالتهاب المزمن ،الشعور بألم وتيبس أسفل الظهر والعنق، أو في كامل العمود الفقري، ويمكن أن يتجه الألم إلى الأطراف السفلية ،حسب موقع

تفاصيل المنشور الأخير لهاني الناظر قبل اكتشاف مرضه

تصدر الدكتور هاني الناظر، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الأجتماعي، وذلك بعد الكشف عن مرضه وإصابته بالسرطان

بقت عروسة.. خطوبة طفلة طيور الجنة تثير الجدل علي السوشيال ميديا |شاهد

تصدَّرت جنى مقداد بطلة قناة طيور الجنة في الألفينات تريند السوشيال ميديا بعد الإعلان عن خطوبتها اليوم

 

الولادة القيصرية العمود الفقرى هاني الناظر طفلة طيور الجنة جنى مقداد

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