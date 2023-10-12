نشرة المرأة والصحة.. تفاصيل المنشور الأخير لهاني الناظر قبل اكتشاف مرضه.. بقت عروسة.. خطوبة طفلة طيور الجنة تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

آلام أو التهابات العمود الفقري هو أحد المشكلات الشائعة التي يعاني منها المرء خاصه السيدات بعد الولادة القيصرية، وغالباً لا تعد أسباب واضحة وقد تشعر بآلام وتيبس العضلات والأوتار ،الشعور بالإرهاق والتعب الشديد، والذي يعود إلى الالتهاب المزمن ،الشعور بألم وتيبس أسفل الظهر والعنق، أو في كامل العمود الفقري، ويمكن أن يتجه الألم إلى الأطراف السفلية ،حسب موقع

تصدر الدكتور هاني الناظر، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الأجتماعي، وذلك بعد الكشف عن مرضه وإصابته بالسرطان

تصدَّرت جنى مقداد بطلة قناة طيور الجنة في الألفينات تريند السوشيال ميديا بعد الإعلان عن خطوبتها اليوم