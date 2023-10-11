مرض خطير يصيب السيدات بعد الولادة القيصرية.. تعرف علي اعراضه واسبابه

آلام أو التهابات العمود الفقري هو أحد المشكلات الشائعة التي يعاني منها المرء خاصه السيدات بعد الولادة القيصرية، وغالباً لا تعد أسباب واضحة وقد تشعر بآلام وتيبس العضلات والأوتار ،الشعور بالإرهاق والتعب الشديد، والذي يعود إلى الالتهاب المزمن ،الشعور بألم وتيبس أسفل الظهر والعنق، أو في كامل العمود الفقري، ويمكن أن يتجه الألم إلى الأطراف السفلية ،حسب موقع

healthdirect وفيما يلي نرصد في هذا التقرير اسباب التهابات العمود الفقري،واعراضه وعلاجه.



التهابات العمود الفقري:



هو عبارة عن التهاب في المفاصل الموجودة بين الفقرات والمعروفة المفاصل الوجيهية، أو بالتهاب المفاصل العجزية، كما يعتبر التهابات العمود الفقري من الأمراض المزمنة التي تصيب المفاصل وكذلك الأوتار والأربطة التي تصل بين بعض فقرات العمود الفقري كما يصيب في الغالب الأطراف السفلية وفي بعض الحالات مفاصل الحوض والعمود الفقري أيضاً ويصاحبه العديد من الأعراض، والتي تعود إلى الالتهاب الذي يصيب فقرات العمود الفقري، وربما تؤدي هذه الأعراض بإصابة أعضاء أخرى بالالتهاب.



وتنقسم التهابات العمود الفقري إلى نوعين، منها الحاد ومنها المزمن ومنها الذى قد يؤدى إلى وجود مضاعفات خطيرة .



أعراض الإصابة في العمود الفقري

تشمل ما يأتي:﻿

مشاكل في المشي.

فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء.

عدم القدرة على تحريك الذراعين أو الساقين.

الشعور بخدر أو وخز في الأطراف.

فقدان الوعي.

صداع الرأس.

ألم وضغط وتيبس في منطقة الظهر أو الرقبة.

وضع غير طبيعي للرأس.

قلة الإحساس في الذراعين أو الساقين.

كتل غير عادية على طول العمود الفقري.

صعوبة في التنفس أو السعال أو إخراج إفرازات من الرئتين.

عدم القدرة على الحركة.

فقدان الإحساس أو تغيره، بما في ذلك القدرة على الشعور بالحرارة، والبرودة، واللمس.

التشنجات.

تغيرات في الوظيفة الجنسية، والحساسية الجنسية والخصوبة.

ألم، أو إحساس لاذع شديد ناتج عن تلف الألياف العصبية في الحبل الشوكي.



أسباب التهابات العمود الفقري:

لا يوجد هناك سبب واضح في الإصابة بالتهابات العمود الفقري ولكن قد توجد بعض العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بحالات التهابات العمود الفقري وهي تتضمن على ما يلي:



التهاب المفاصل ، من الممكن أن يؤثر الالتهاب المفصلي العظمي على أسفل الظهر. وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤدي التهاب المفاصل في العمود الفقري إلى تضييق المساحة المحيطة بالحبل النخاعي، وهي حالة تسمى تضيق العمود الفقري.

هشاشة العظام. يمكن الإصابة بكسور مؤلمة في فقرات العمود الفقري إذا أصبحت العظام مسامية وهشة.

التهاب الفقار المقسط، ويطلَق عليه أيضًا التهاب مفاصل الفقرات المحورية. يمكن أن يسبب هذا المرض الالتهابي اندماج بعض عظام العمود الفقري. وهذا يجعل العمود الفقري أقل مرونة.



ومن عوامل إلتهاب العمود الفقري يمكن لأي شخص أن يُصاب بآلام الظهر، وهذا يشمل الأطفال والمراهقين. أن تزيد الإصابة بآلام الظهر.الوزن الزائد. يسبب وزن الجسم الزائد ضغطًا إضافيًا على الظهر.

وجود بعض الجينات الوراثية، كما أن العامل البيئي له دور كبير؛ حيث يأتي تأثير العدوى البكتيرية كمحفز قوي.

ضعف جهاز المناعة، والإصابة بعدوى بكتيرية، وعندما يقوم المريض وتعزيز جهاز المناعة، فإنه لا يعود الى حالته الطبيعية مجددا على الرغم، من اختفاء أسباب العدوى والتي قد تسببت في الالتهاب.



طرق علاج التهابات العمود الفقري منها مايلي:

علاج طبيعي:

تطبيق العلاج اليدوي باستخدام اليدين على العضلات، والعظام، والمفاصل داخل العمود الفقري وحوله.

ممارسة بعض التمارين التي تعمل على تحريك المفاصل تدريجيًا إلى مواضع مختلفة.

العمل على شد العضلات في اتجاهات مختلفة.

حيث يشعر المصاب بالتحسن بعد إجراء جلسة علاج تقويم العمود الفقري، ويتم الخضوع لعدة جلسات وذلك للحصول على النتائج المرجوة، والتي يحدد عددها حسب الحالة التي قد يعاني منها المريض.