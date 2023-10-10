بدون استشارة طبيب .. 6 طرق طبيعية لعلاج القولون نهائيًا فى المنزل

يعد القولون العصبي واحد من أكثر الأمراض انتشارًا بين الشباب وكبار السن ،ويعاني الكثيرون من آلام القولون العصبي، وهي من بين أكثر الاضطرابات شيوعا التي تصيب الأمعاء الغليظة، ويبحث الكثير من الأشخاص لعلاج القولون العصبي .

كما يوصى بتناول الأدوية التي يصفها الطبيب والقيام بتغييرات في النظام الغذائي، وفيما يلي سوف نوضح ما هي أشهر مشروبات وأعشاب للقولون، لعلاج التخلص من آلام القولون العصبي حسب موقع Medicalxpress

أشهر أعشاب ومشروبات لعلاج القولون نهائيًا:



مشروب النعناع

يساعد النعناع على العلاج السريع من الانتفاخ والتخلص من آلام القولون المصاحبة للمرض، حيث يحتوي النعناع على زيت المنثول المفيد في طرد الغازات، ويعمل كذلك على زيادة راحة واسترخاء الجسم.



العسل الأسود



العسل الأسود يعمل على الوقاية من الكثير من الأمراض الأخرى، ويمكن تناول ملعقة كبيرة من العسل الأسود يومياً على الريق للتخلص من مشكلات القولون والأمراض المختلفة كما يستخدم في علاج الانتفاخ والتخلص من مشاكل القولون.



الكركم:

يمكن إضافته أثناء الطهي، أو شربه مغلى مثل الشاي، ويُعد مضادًا قويا للالتهاب، كما يعمل على علاج مشاكل الإسهال.



الزنجبيل

قد وجدت بعض الدراسات أن الزنجبيل له عدد من الفوائد المحتملة لصحة الجهاز الهضمي مثل تقليل التقلصات المعوية ومنع عسر الهضم وتقليل الانتفاخ والغازات ولذلك يعد الزنجبيل من ضمن أفضل الأعشاب المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة ، كما يُعتقد أيضاً أنه قد يساعد فى تخفيف أعراض القولون العصبي.

اليانسون

يستخدم اليانسون في الطب الشعبي لعلاج العديد من المشاكل الصحية فهو ينظم عملية الهضم ويساعد على تهدئة المعدة. وقد وجدت إحدى الدراسات أن اليانسون قد يساعد فى علاج الإمساك وهو أحد أعراض القولون العصبي، كما وجدت إحدى دراسة أخرى أن تناول الكبسولات التي تحتوي على زيت اليانسون تحسن أعراض القولون العصبي ولذلك قد يعد اليانسون ضمن أشهر أعشاب لعلاج القولون نهائيًا.



اللافندر

اللافندر له تأثير مضاد للالتهاب ومضاد للتقلصات حيث يساعد على ارتخاء عضلات الأمعاء فيخفف من التقلصات ويساعد أيضاً فى منع تكوين الغازات ولذلك يعد اللافندر ضمن أشهر أعشاب لتهدئة القولون.

