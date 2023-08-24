عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب غير متوقعة تؤدي لظهور الكرش| احذر هذه العادات الغذائية

اسباب ظهور الكرش
اسباب ظهور الكرش

 

يعاني الكثير من الأشخاص من الكرش بسبب تراكم الدهون في منطقة البطن، ويحاولون التخلص منه، ويعتبر النظام الغذائي الخاطئ من أهم أسباب الكرش، حيث أن هناك الكثير من العادات الغذائية التي تحفز ترسب دهون البطن بشكل كبير ،وتكمن خطورتها في أنها تزيد من خطر الإصابة بعدد من الأمراض، مثل متلازمة التمثيل الغذائي، والسكر وأمراض القلب.

 وحسب موقع "Very well health"نرصد في هذا التقرير أسباب ظهور الكرش وبعض العادات الغذائية الخاطئة.

 

 


أسباب ظهور الكرش:

 

النظام الغذائي منخفض الألياف:


تناول الألياف والحبوب الكاملة مرتبط بخفض نسبة الدهون في البطن، وتشمل الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية البقوليات والشوفان والحبوب الكاملة والخضروات والعدس والمكسرات والبذور، ووجدت الأبحاث أن الأنظمة الغذائية مرتفعة الكربوهيدرات ومنخفضة الألياف لها تأثير على زيادة دهون البطن.


السكريات:


يرتبط تناول الأطعمة بزيادة السعرات الحرارية وانخفاض القيمة الغذائية وارتفاع نسبة السكر، وهي من أهم أسباب الكرش ومن أهم عوامل تراكم دهون البطن وزيادة الوزن ،تشمل الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات الحلويات والمخبوزات والمعجنات والكيك، ومشروبات الصودا والقهوة والعصائر الجاهزة، والمعلبات مثل المربى والفاكهة المعلبة وغيرها من السكريات.


عدد ساعات النوم:

الأفراد الذين ينامون لفترات قصيرة أقل من 5 ساعات قد يعانون من تكون الكرش بنسبة أكبر من الأشخاص الذين ينامون لفترات طبيعية من 6 إلى 9 ساعات، وهذه النسبة تبدو بشكل ملحوظ أكثر لدى النساء في عمر أقل من 50 عامًا.


الدهون المتحولة:

تعتبر الدهون الصناعية المتحولة أكثر أنواع الدهون ضرراً على الصحة، فرغم وجود نسبة من الدهون المتحولة في اللحوم ومنتجات الألبان، ولكن أثبتت الأبحاث أنها لا تؤدي إلى نفس الآثار السلبية للدهون الصناعية المتحولة التي توجد في دهون الطهي المصنعة مثل الزيوت والزبدة والسمن الصناعي، فهي تؤدي لمقاومة الأنسولين وتراكم دهون البطن وزيادة خطر أمراض القلب والشرايين.

 

النظام الغذائي منخفض البروتين:

 

البروتين يعمل على زيادة الشبع عن طريق بقائه لفترة أطول أثناء عملية الهضم، كما يدعم صحة نمو العضلات وزيادة التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية بينما تشير الأبحاث أن الأشخاص الذين يستهلكون كمية أكبر من البروتين هم أقل عرضة لتراكم دهون البطن وزيادة الوزن بشكل عام، .

 

شرب الكحوليات:

يرتبط الكحول ليس فقط بالآثار السلبية على الصحة ولكنها يمكن أن تكون كارثية أيضاً، فشرب الكحول بكثرة يسبب أمراض الكبد والالتهابات وزيادة خطر الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى أنه يرتبط بتراكم الدهون  على الأعضاء الداخلية للبطن، وهي النوع الأكثر خطورة من دهون البطن .

الكرش ظهور الكرش النظام الغذائي السكريات الكبد البطن أسباب ظهور الكرش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

برفقة مصر.. آبي أحمد يعلق على انضمام إثيوبيا للبريكس

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

عبدالحفيظ الأبرز.. وإمام عاشور علامة استفهام| سر غياب 8 نجوم عن حفل الأهلي

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

مصر رسميا داخل البريكس.. القاهرة تنضم لأقوى لاعبي الاقتصاد عالميا| مكاسب بالجملة

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

موضوعات متعلقة

الكانتلوب| خطر على هؤلاء الأشخاص.. هل أنت منهم؟

بدون الجيم .. 5 تمارين رياضية في المنزل لها مفعول جبار

دراسة صادمة: كورونا تصيب واحدًا من كل خمسة أشخاص بارتفاع ضغط الدم

كيف تحمي نفسك من متحور كورونا الجديد 5.EG ..أفضل طرق للوقاية

في دقيقتين .. طريقة عمل شوربة اللحم بالكريمة

كاسات اللوتس.. تعرفي على أسهل طريقة لعمل أشهى الحلويات الغربية

دراسة: أكثر من مليار شخص حول العالم يصابون بمرض خطير بحلول 2050

5 أطعمة لها مفعول السحر في تبييض الأسنان وحمايتها من التسوس

ترشيحاتنا

رئيس جامعة المنصورة: صرف 75 ألف جنيه لأسرة سائق توفي في حادث

رئيس بوروندي: التحالف مع بريكس هو الطريق لتعزيز المشروع الجماعي وتوسيع قاعدة الأصدقاء

رفضت ضم كهربا.. 22 تصريحا ناريا من محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري

بعد انضمام 3 دول.. رئيس الاتحاد الإفريقي: نسعى لإضافة المزيد إلى بريكس

مفتي الجمهورية: ثورة الذكاء الاصطناعي قلبت الموازين وأصبحنا أمام تحدِ كبير

كوريا الشمالية: واشنطن تقود الأزمة الأوكرانية إلى كارثة نووية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم خيالي من اتحاد جدة لأجل محمد صلاح.. وليفربول يستدعي البديل |تفاصيل

النهاية مأساوية.. شاب يحاول تقبيل مياه نافورة جنيف في سويسرا

أمريكا.. فيديو لمداهمة شرطية تتسبب في نهاية مأساوية لصحفية باليوم التالي

بعد استقالة مجلس الإدارة.. محامي كهربا يكشف عن مفاجأة تخص غرامة الزمالك

فيديو

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ