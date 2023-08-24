أسباب غير متوقعة تؤدي لظهور الكرش| احذر هذه العادات الغذائية

يعاني الكثير من الأشخاص من الكرش بسبب تراكم الدهون في منطقة البطن، ويحاولون التخلص منه، ويعتبر النظام الغذائي الخاطئ من أهم أسباب الكرش، حيث أن هناك الكثير من العادات الغذائية التي تحفز ترسب دهون البطن بشكل كبير ،وتكمن خطورتها في أنها تزيد من خطر الإصابة بعدد من الأمراض، مثل متلازمة التمثيل الغذائي، والسكر وأمراض القلب.

وحسب موقع "Very well health"نرصد في هذا التقرير أسباب ظهور الكرش وبعض العادات الغذائية الخاطئة.



أسباب ظهور الكرش:

النظام الغذائي منخفض الألياف:



تناول الألياف والحبوب الكاملة مرتبط بخفض نسبة الدهون في البطن، وتشمل الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية البقوليات والشوفان والحبوب الكاملة والخضروات والعدس والمكسرات والبذور، ووجدت الأبحاث أن الأنظمة الغذائية مرتفعة الكربوهيدرات ومنخفضة الألياف لها تأثير على زيادة دهون البطن.



السكريات:



يرتبط تناول الأطعمة بزيادة السعرات الحرارية وانخفاض القيمة الغذائية وارتفاع نسبة السكر، وهي من أهم أسباب الكرش ومن أهم عوامل تراكم دهون البطن وزيادة الوزن ،تشمل الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات الحلويات والمخبوزات والمعجنات والكيك، ومشروبات الصودا والقهوة والعصائر الجاهزة، والمعلبات مثل المربى والفاكهة المعلبة وغيرها من السكريات.



عدد ساعات النوم:

الأفراد الذين ينامون لفترات قصيرة أقل من 5 ساعات قد يعانون من تكون الكرش بنسبة أكبر من الأشخاص الذين ينامون لفترات طبيعية من 6 إلى 9 ساعات، وهذه النسبة تبدو بشكل ملحوظ أكثر لدى النساء في عمر أقل من 50 عامًا.



الدهون المتحولة:

تعتبر الدهون الصناعية المتحولة أكثر أنواع الدهون ضرراً على الصحة، فرغم وجود نسبة من الدهون المتحولة في اللحوم ومنتجات الألبان، ولكن أثبتت الأبحاث أنها لا تؤدي إلى نفس الآثار السلبية للدهون الصناعية المتحولة التي توجد في دهون الطهي المصنعة مثل الزيوت والزبدة والسمن الصناعي، فهي تؤدي لمقاومة الأنسولين وتراكم دهون البطن وزيادة خطر أمراض القلب والشرايين.

النظام الغذائي منخفض البروتين:

البروتين يعمل على زيادة الشبع عن طريق بقائه لفترة أطول أثناء عملية الهضم، كما يدعم صحة نمو العضلات وزيادة التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية بينما تشير الأبحاث أن الأشخاص الذين يستهلكون كمية أكبر من البروتين هم أقل عرضة لتراكم دهون البطن وزيادة الوزن بشكل عام، .

شرب الكحوليات:

يرتبط الكحول ليس فقط بالآثار السلبية على الصحة ولكنها يمكن أن تكون كارثية أيضاً، فشرب الكحول بكثرة يسبب أمراض الكبد والالتهابات وزيادة خطر الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى أنه يرتبط بتراكم الدهون على الأعضاء الداخلية للبطن، وهي النوع الأكثر خطورة من دهون البطن .