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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

7 توابل خارقة.. هتنسف الكرش وترفع معدل الحرق

توابل تحرق دهون البطن
توابل تحرق دهون البطن

تعد الأعشاب الطبيعية إحدى الوسائل الفعالة للتخلص من دهون البطن والأرداف وذلك ما أثبتته التجارب العلمية التي أجريت على العديد من الأشخاص وفيما يلي سنعرض لك أهم أنواع الأعشاب لحرق دهون البطن والأرداف، وفقا لموقع healthdirect.

 

توابل تحرق دهون البطن:

الفلفل الأسود:


يساهم في خفض الوزن مع اتباع نظام غذائي صحي ،كما يحتوي الفلفل الأسود على مركب البيبرين، الذي يتم استخلاصه وإدخاله في صناعة المكملات الغذائية بهدف تفتيت الدهون وحرق السعرات الحرارية.

 

الكمون:

وجدت دراسة أن تناول 3 جرامات من الكمون مرتين يوميًا يساهم في فقدان الوزن، وذلك لدوره في تعزيز عملية التمثيل الغذائي.


الزنجبيل:

الزنجبيل يعمل على تقليل امتصاص الدهون، لأنه يساعد على تحفيز عملية التمثيل الغذائي،
كما يساعد على فقدان الوزن، أيضاً يقلل بشكل كبير من وزن الجسم ودهون البطن.


الفلفل الحار:

يعزز عملية التمثيل الغذائي، خاصة أنها يحتوي على الكابسيسين، فتساعد في تحفيز معدل حرق السعرات الحرارية ،حيث أظهرت إحدى الأبحاث أن الكابسيسين تساهم في زيادة حرق الدهون كما أنها تعمل على سد الشهية والتقليل من الإحساس بالجوع.

 

إكليل الجبل (روزماري):


يتميز إكليل الجبل باحتوائه على انزيم الليباز الذي له دور فعال في تكسير الدهون ويتميز أيضاً بأنه يساعد على حرق دهون البطن بسرعة لاحتوائه على كمية عالية من الألياف التي تمنع امتصاص الدهون وتمنحك الشعور بالشبع لفترات طويلة.


الكركم:

يعد الكركمين من أشهر الأعشاب لحرق دهون البطن والأرداف لأنه يعمل على حرق دهون الجسم والتقليل من الوزن ومنع تكون الدهون ووجد أن تناول الكركمين لمدة شهر واحد مرتين يومياً يعمل على زيادة فقدان الوزن بنسبة 5%.

كما يحتوي الكركم على مادة الكركمين وهي أهم مادة كيميائية موجودة في الكركم والتي أثبتت العديد من الدراسات الحديثة دورها الفعال في خفض الوزن.

التوابل فوائد التوابل معدل الحرق حرق الدهون الفلفل الأسود الزنجبيل الكرش

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