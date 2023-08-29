التهاب البنكرياس| الآلام غير محتملة .. تعرف على أسبابه وأعراضه

يعاني الكثير من المصابين بالتهاب البنكرياس الحاد أو المزمن بعدم الراحة في منتصف يسار الجزء العلوي من البطن وهذا هو أهم الأعراض، وقد يؤدي التهاب البنكرياس إلى مضاعفات اخري ..

وتنتج أكثر من 70% من حالات التهاب البنكرياس المزمن بسبب الافراط في استهلاك المشروبات الكحولية او بسبب وجود اضطرابات في عمليات الأيض في الجسم.



نرصد في هذا التقرير أسباب وعوامل خطر التهاب البنكرياس وفقا لموقع "هيلث لاين"

أسباب وعوامل خطر التهاب البنكرياس:



الإفراط في استهلاك المشروبات الكحولية على مدى فترة طويلة من الزمن.

يُعد الرجال أكثر عرضة للإصابة بحالات التهاب البنكرياس المزمن من النساء، وخاصةً الأكبر من 35 - 40 عامًا.



الفشل الكلوي.

صعوبة في التنفس.

مرض السكري.

اضطرابات في عملية الأيض.

تاريخ وراثي للإصابة.



الإصابة بحصوات المرارة.

الإفراط في استهلاك المشروبات الكحولية.

تناول بعض أنواع الأدوية.

اختلال توازن دهنيات الدم.

الإصابة بعدوى ما.

الخضوع لعملية جراحية.

إصابة أو تضرر البنكرياس بشكل عرضي، في أثناء عملية استئصال الحصيات المرارية أو فحص البنكرياس.

استعمال أنواع معينة من الأدوية، مثل بعض المضادات الحيوية أو أدوية العلاج الكيميائي.

العدوى الفيروسية، مثل التهاب الغدة النكفية أو الحصبة

بعض الحالات النادرة، مثل فرط الدريقات ومتلازمة راي وداء كاواساكي.



أعراض التهاب البنكرياس:

تشمل الأعراض التي قد تنتج عن الإصابة بالتهاب البنكرياس ما يأتي:

آلام حادة في أعلى البطن، وأجزاء من الظهر، تشبه الوخز وتشتد عند تناول الطعام الغني بالدهون.

الانتفاخ والحساسية في تجويف البطن.

الشعور بالغثيان والقيء.

الحمى.

تسارع في ضربات القلب.