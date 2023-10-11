قوة القصف.. طلب عاجل من مجلس مستوطنات شاطئ عسقلان لسكان زكييم

طلب مجلس مستوطنات شاطئ عسقلان ، اليوم الأربعاء، بسبب حادث أمني من سكان زيكيم وكرميا حبس أنفسهم في الملاجئ.

وأفادت نجمة داود الحمراء الإسرائيلية، أنه في أعقاب القصف العنيف على عسقلان، أصيب ستة أشخاص بجروح طفيفة وأصيب ستة آخرون بنوبات ذعر، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى برزيلاي في المدينة، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وقد أفادت كتائب القسام عبر صفحتها التليجرام بأن فصائل المقاومة قامت بقصف عسقلان المحتلة برشقة صاروخية.



وفي وقت سابق أصدرت كتائب القسام البيان رقم 7 والذي قالت فيه : تعلن كتائب القسام أنها تمكنت مساء أمس وصباح اليوم بفضل الله من القيام باستبدال للمقاتلين في محور "زيكيم"-عسقلان ومحور "صوفا" ومحاور أخرى، هذا ويخوض مجاهدونا في هذه الأثناء اشتباكاتٍ عنيفة في منطقة "صوفا".

كما قصفت كتائب القسام تحشّداً لقوات العدو في منطقة “زيكيم” بالإضافة الي قصف مطار "بن غوريون" برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين.