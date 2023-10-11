بعد زفافه.. تعرف على أول حفل لتامر عاشور فى أبو ظبي

يستعد المطرب تامر عاشور لإحياء حفل غنائى يوم 3 من شهر نوفمبر المقبل، داخل مارينا مول بأبو ظبي، فى أولى حفلاته بعد الاحتفال بزفافه.

ويشارك مع تامر عاشور فى إحياء هذا الحفل المطرب وائل كفوري الذى يقدم الفقرة الثانية من الحفل بباقة من أجمل أغانيه.

وطرحت الشركة المنظمة أسعار تذاكر الحفل بثلاث فئات مختلفة الأولى تبدأ 88 درهم إمارتي أما الفئة الثانية تبلغ سعرها 74 درهما والفئة الثالثة والأخيرة تبلغ سعرها 44 درهما.



تامر عاشور يحتفل بزفافه

واحتفل الفنان تامر عاشور مؤخرا بعقد قرانه على مذيعة الأخبار نانسي نور بعد أيام من الجدل حول علاقتهما وموعد زفافهما.

ونشر تامر عاشور أول صور من حفل زفافه، وحرص عدد من محبيه ومتابعيه على تقديم التهنئة له، فيما سخر البعض قائلا:" أخيرا تامر عاشور بيفرح"، و"فرحة ملك الأحزان".

تامر عاشور يمازح زوجته نانسي نور

عرضت قناة العربية مصر، تقريرا بالفيديو بعنوان :" "مش هعمل كده تاني".. تامر عاشور يمازح الإعلامية نانسي نور خلال عقد قرانهما".

وظهر في التقرير أن المطرب تامر عاشور بعد عقد القران، قال إنه لن يفعل هذا الأمر ثانية، وهو ما جعل الجميع يدخل في حالة ضحك أثناء عقد الزواج.

وحرصت الفنانة أنغام على التواجد بحفل زفاف تامر عاشور، بعدما ربطتهما صداقة وعلاقة عمل طويلة، كما تواجد كل من رامي جمال الذي سيغني في حفل الزفاف، والإعلامية منى الشاذلي ومصطفى حجاج وغيرهم.