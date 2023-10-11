اللهم انصر إخواننا في فلسطين.. دعاء من الشيخ خالد الجندي لأهل غزة.. فيديو

اختتم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حلقة برنامجه بالدعاء لمصر وشعبها ورئيسها، وكذلك دعاء لفلسطين وأهلها.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، فى دعائه: "بسم الله المتفرد بالمُلك.. ‬‫بسم الله الواحد.. ‫بسم الله الجبار..‬ باسم الله القهار..‬ بسم الله الذي ليس كمثله شيءٌ وهو السميع العليم.. ‬بسم الله الظاهر على عباده..‬ ‫بسم الله الحي القيوم..‬ اللهم إنّا نسألك بحق سلطانك العظيم..‬ ‫وجدّك القديم..‬ ‫وكنزك الدفين في قلوب عبادك الصالحين..‬ ‫اللهم إنّا نسألك بقدرتك المطلقة وبالاسم الذي بدأت به خلقك وفرضت به نفسك أن تنصر إخواننا في فلسطين".‬



وتابع: "‫اللهم إنا نسألك بالاسم الذي خلقت به السماوات والأرض وقلت وقولك الحق آتوني طوعا أو كرها فآتيناك طائعين..‬‫اللهم إنا نسألك بنورك الذي أشرقت به على خلقك..‬‫ ونسألك بالسر الذي وضعته في الماء وقلت وقولك الحق (وجعلنا من الماء كل شيء حي) أن تنصر إخواننا في فلسطين.. اللهم إنَّا نُحبُك طوعًا لا قهرًا.. ‫اللهم يسّر لنا سبلَ التقربِ لك وأعنّا على عبادتك.. ‫ولا تجعلنا من الممكور بهم ..‬‫اللهم ثبتنا على حبك وحب نبيك محمد وحب عبادك وخلقك ..‬‫اللهم أفرغ علينا صبرًا".



واستكمل: "اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك..‬ أنصرأهلنا في فلسطين ووحّد صفوفهم.‬. اللهم بحمايتك لمن احتمى بآياتك نسالك يا الله يا الله يا الله يا سميعاً يا قريباً يا مجيباً يا سريعاً..‬ يا منتقم يا جبار.‬. يا قهار.. يا شديد البطش..‬ ‫يا عظيم القهر..‬ ‫يا من لا يعجزه قهر الجبابرة، ‫ولا يعظم عليه هلاك المتمردين.. ‫اللهم بحق كتابك الكريم، وقرآنك العظيم اكف (أهل غزة) هَمّ العدا..‬ ولقّ أعداءهم الرَّدى.. ‬‫واجعلهم لكل حبيبٍ فدا.. ‫وسلّط على الصهاينة عاجل النقمة في اليوم والغدا.. ‫اللهم بدد شملهم ‬اللهم فرق جمعهم ‬اللهم قلّل عددهم.‬. اللهم أخرجهم عن دائرة الحِلم واسلبهم مَدد الإمهال ‬وغُل أيديهم إلى أعناقهم.‬. اللهم اقهر قلوبهم ولا تبلغهم الآمال.



‫اللهم مزقهم كل ممزَّق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك.‬.‫وصلّ اللهمَّ وسَلّم وبارِك على سيدنا (كاشف الغُمَّة) سيدنا محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسَلّم".