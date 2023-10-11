عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اللهم انصر إخواننا في فلسطين.. دعاء من الشيخ خالد الجندي لأهل غزة.. فيديو

دعاء لأهل غزة
دعاء لأهل غزة

اختتم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حلقة برنامجه بالدعاء لمصر وشعبها ورئيسها، وكذلك دعاء لفلسطين وأهلها.

 

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، فى دعائه: "بسم الله المتفرد بالمُلك.. ‬‫بسم الله الواحد.. ‫بسم الله الجبار..‬ باسم الله القهار..‬ بسم الله الذي ليس كمثله شيءٌ وهو السميع العليم.. ‬بسم الله الظاهر على عباده..‬ ‫بسم الله الحي القيوم..‬ اللهم إنّا نسألك بحق سلطانك العظيم..‬ ‫وجدّك القديم..‬ ‫وكنزك الدفين في قلوب عبادك الصالحين..‬ ‫اللهم إنّا نسألك بقدرتك المطلقة وبالاسم الذي بدأت به خلقك وفرضت به نفسك أن تنصر إخواننا في فلسطين".‬

 


وتابع: "‫اللهم إنا نسألك بالاسم الذي خلقت به السماوات والأرض وقلت وقولك الحق آتوني طوعا أو كرها فآتيناك طائعين..‬‫اللهم إنا نسألك بنورك الذي أشرقت به على خلقك..‬‫ ونسألك بالسر الذي وضعته في الماء وقلت وقولك الحق (وجعلنا من الماء كل شيء حي) أن تنصر إخواننا في فلسطين.. اللهم إنَّا نُحبُك طوعًا لا قهرًا.. ‫اللهم يسّر لنا سبلَ التقربِ لك وأعنّا على عبادتك.. ‫ولا تجعلنا من الممكور بهم ..‬‫اللهم ثبتنا على حبك وحب نبيك محمد وحب عبادك وخلقك ..‬‫اللهم أفرغ علينا صبرًا".

 


واستكمل: "اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك..‬ أنصرأهلنا في فلسطين ووحّد صفوفهم.‬. اللهم بحمايتك لمن احتمى بآياتك نسالك يا الله يا الله يا الله يا سميعاً يا قريباً يا مجيباً يا سريعاً..‬ يا منتقم يا جبار.‬. يا قهار.. يا شديد البطش..‬ ‫يا عظيم القهر..‬ ‫يا من لا يعجزه قهر الجبابرة، ‫ولا يعظم عليه هلاك المتمردين.. ‫اللهم بحق كتابك الكريم، وقرآنك العظيم اكف (أهل غزة)  هَمّ العدا..‬ ولقّ أعداءهم الرَّدى.. ‬‫واجعلهم لكل حبيبٍ فدا.. ‫وسلّط على الصهاينة عاجل النقمة في اليوم والغدا.. ‫اللهم بدد شملهم ‬اللهم فرق جمعهم ‬اللهم قلّل عددهم.‬. اللهم أخرجهم عن دائرة الحِلم واسلبهم مَدد الإمهال ‬وغُل أيديهم إلى أعناقهم.‬. اللهم اقهر قلوبهم ولا تبلغهم الآمال.


‫اللهم مزقهم كل ممزَّق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك.‬.‫وصلّ اللهمَّ وسَلّم وبارِك على سيدنا (كاشف الغُمَّة) سيدنا محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسَلّم".

 

خالد الجندي غزة دعاء لنصرة فلسطين دعاء لأهل غزة فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

الدكَر يكدّبني| منشور صادم من مرتضى منصور بشأن لجنة حسين لبيب بالزمالك

غزة ولبنان والجولان .. هجوم ثلاثي على إسرائيل

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

اللحظات الأولى لتسلل الطائرات الشراعية اللبنانية إلى إسرائيل.. فيديو وصور

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

الجيش المصري جاهز وقادر.. تريند يجتاح تويتر خلال ساعات

ترشيحاتنا

مصرع 20 جنديا إسرائيليا في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية

حل الدولتين.. بيان هام من الخارجية الفرنسية بشأن تصاعد التطورات في غزة

مطاردة في سماء إسرائيل.. 15 طائرة مسيرة قادمة من لبنان تثير ذعر الاحتلال

أبرزها المكرونة والدواء والالبان.. اعفاء 12 سلعة من الضريبة الجمركية.. تفاصيل

كل احتلال إلى زوال.. رسائل قوية من شيخ الأزهر للأمة العربية والفلسطينيين

الحكومة: خفض الأسعار بنسبة 25% وإجراءات حادة ضد المتلاعبين بها .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهاية مأساوية لمعمرة بريطانية بعد أيام من قفزها بالمظلة

السحر الأسود .. أبرز القصص عنه في مصر القديمة

فستان مختلف.. هنا شيحة تثير الجدل بصورة جديدة | شاهد

شكله غريب .. حسن شاكوش يتصدر التريند بسبب هذه الإطلالة |شاهد

فيديو

تعليق الرحلات وسقوط مصابين .. حريق ضخم بمطار لوتون في لندن |فيديوجراف

قديروف يقترح تشكيل تحالف وإرسال قوات إلى غزة.. هل يفعلها الزعيم الشيشاني؟ «فيديوجراف»

حفاظا على الدولار.. التفاصيل الكاملة لوقف بطاقات الخصم المباشر

تنبأت بالحرب ضد إسرائيل.. ماذا توقعت العجوز الصربية لعام 2023؟ أمر لم يصدق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ