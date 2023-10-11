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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أفضل طريقة لعمل الزلابية المحشية بالشعرية

زلابية
زلابية

طريقة عمل الزلابية المحشية تختلف مكوناتها حسب الرغبة وتعد من أفضل وأسهل الوصفات والطعم اللذيذ وغني ومختلف عن اللقيمات العادية، وتعتبر من الحلويات المحببه لدى الصغار والكبار، وفيما يلي خطوات عمل حلوي الزلابية اللذيذة

طريقة عمل اللقيمات المحشية بالشعرية:


المقادير
‏-  3 كوب دقيق
‏-  1 كوب ماء دافئ
‏-  ¼ كوب زيت
‏-  4 معلقة كبيرة زبادي
‏-  3 معلقة كبيرة حليب بودرة
‏-  3 معلقة كبيرة سكر
‏-  1 معلقة كبيرة خميرة
‏-  1 معلقة صغيرة بيكينج باودر
‏-  12 حبة جبن كريمي مربعات (للحشو)
‏-  1 علبة حليب مكثف محلي (للتقديم)
‏-  زيت للقلي
مقادير التغليف
‏-  1 كيس شعريه باكستانية مكسرة صغيرة
‏-  1 كوب حليب

 

طريقة التحضير:

لتحضير عجينة الزلابية في وعاء الخلط، ضعي الدقيق، وأضيفي الحليب البودرة، والسكر، والخميرة، والبيكينج باودر والزبادي، والزيت، ثم أضيفي الماء الدافئ بالتدريج مع التحريك ثم العجن باليد حتى يتشكل لديك عجينة متماسكة القوام، ادهنيها بالقليل من الزيت، ثم غطيها واتركيها ترتاح وتخمر مدة 30 دقيقة.

قسمي العجينة إلى كرات صغيرة، وافرديها باليد.

احشي العجينة بمربع صغير من الجبنة.

شكلي العجينة المحشية على شكل كرات، ثم غمسيها بالحليب السائل، والشعيرية الباكستانية.

كرري الخطوة السابقة حتى نفاذ كمية العجينة.

اقلي اللقيمات المحشية بالزيت الغزير الساخن حتى يصبح لونها ذهبياً.

ضعيها في طبق التقديم، واسكبي الحليب المكثف المحلى عليها، وقدميها.

زلابية زلابية محشية بالشعرية شعرية محشية جبنة اللقيمات

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