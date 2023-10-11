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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شكري : مصر ترفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية بالوسائل العسكرية

وزير الخارجية
وزير الخارجية

أكد سامح شكري وزير الخارجية، على رفض مصر الكامل لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية بالوسائل العسكرية والتهجير على حساب دول المنطقة، حسبما أفادت " إكسترا نيوز في خبر عاجل ".

 

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وقال شكري :" مصر ستظل على عهدها في تحمل مسؤوليتها تجاه أشقائها العرب ولن تألو جهدا من أجل التوصل للتهدئة ".

وتابع سامح شكري :" نطالب إسرائيل بالالتزام بمسؤولياتها القانونية وفق اتفاقيات جنيف باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال ".

واكمل سامح شكري:" مصر تحملت تكاليف باهظة للحفاظ على أفق السلام وإمكانية وإمكانية تحقيقه في الشرق الأوسط ".

ولفت سامح شكري:" مصر ستظل على موقفها الداعم لحق الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع ".
 

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