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إلهام أبو الفتح
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السفير حسام زكي: رفع الحصار عن غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية ضرورة

صدى البلد

أعلن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، البيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن التصعيد الإسرائيلي في غزة.

 

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وقال حسام زكي في كلمته في مؤتمر صحفي له: "التأكيد على الوقف لفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ودعوة جميع الأطراف لضبط النفس والتحذير من التداعيات الإنسانية الكارثية لاستمرار التصعيد".

 

وأضاف حسام زكي: "يجب العمل مع المجتمع الدولي لإطلاق تحرك عاجل وفاعل لحماية لأمن المنطقة واستقرارها".

 

 وأكمل حسام زكي: "إدانة قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة وإطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى".

 

ولفت حسام زكي: "إدانة كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وانتهاكات لحقوقه، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار على قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليهم ".

البيان الختامي الجامعة العربية فلسطين اخبار التوك شو إسرائيل

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