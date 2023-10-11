باحثة بالمركز المصري للفكر: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة

أكدت هبة شكري الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن إسرائيل تنفذ جرائم حرب في قطاع غزة منذ أيام .

وقالت هبة شكري في حوارها في برنامج “ كلام في السياسة ” المذاع على قناة “ إكسترا نيوز”، :" إسرائيل بها إدارة حكومة شديدة التطرف وتنفذ جرائم في غزة وسط صمت عالمي تام".

وأضافت هبة شكري:" هناك كارثة إنسانية أخرى في غزة قد تتسبب في موت المصابين أو المحتاجين للرعاية بسبب نقص الوقود، وقد يتحول مستشفى دار الشفاء إلى مقبرة جماعية.

وتابعت أن حكومة إسرائيل المتطرفة تحاول توصيل سكان غزة إلى حالة إنهاك كامل، قبل بدء تنفيذ سيناريوهات الاجتياح وتهجير السكان.

وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي ، المتواصل على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي.

وإستعرض المالكي ، خلال اللقاء الذي عقد اليوم على هامش أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية لبحث مواجهة ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث وضع المالكي الأمين العام بصورة الإتصالات المكثفة التي يجريها الرئيس محمود عباس مع جميع الجهات الدولية لوقف هذا العدوان الهمجي والعمل على تقديم مساعدات أغاثية طبية ومساعدات إنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني في ظل النقص الحاد الذي تعانيه المستشفيات في القطاع بالمستلزمات والكوادر الطبية والصحية والمساعدات الاتسانية بكافة أشكالها.