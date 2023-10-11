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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيطاليا: طلبنا من الرئيس السيسي مساعدتنا في الإفراج عن رهائن في غزة

وزير الخارجية الإيطالي
وزير الخارجية الإيطالي

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن اللقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي كان إيجابياً، حيث جرى التحدث حول العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا، مشيرا إلى أن مصر بلد أساسي للاستقرار في منطقة المتوسط، مشيرا إلى أنه جرى التطرق بشكل عميق إلى الموقف الدولي.

 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، "نحن نحاول تهدئة ما يحدث في إسرائيل وقطاع غزة، وشهدنا الإدانة الكبيرة للعمليات الإرهابية من حماس تجاه المدنيين".

 

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أن "مصر لها دور مهم جداً، وسندعم المبادرات كلها التي تقترحها مصر وتقوم بها، من أجل محاولة البحث عن حل إيجابي للرهائن"، وأضاف: "وجدت الرئيس السيسي مهتماً في سعيه لفعله كل ما في وسعه لحل هذه الأزمة الصعبة، خاصة فيما يخص الرهائن والنساء والمسنين والأطفال".

 

وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أنه من بين هؤلاء الرهائن على الأقل 2 من الإيطاليين، وتابع أنه طلب وساطة الرئيس السيسي لتحرير هؤلاء، وتوفير ممرات آمنة للمساعدة، وأبدى كل استعداده فيما هو ممكن فعله في ذلك.

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني السيسي سامح شكري إكسترا نيوز إسرائيل قطاع غزة

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