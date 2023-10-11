بلاش تمشوا ورا الشائعة دي .. مناشدة عاجلة من الصحة للمصريين

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الشائعات التي تنتشر حول وزارة الصحة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أمر متوقع في ضوء ما عرضته وزارة الصحة من نجاحات وإنجازات كبيرة، بداية مما تم عرضه في مؤتمر حكاية وطن، فضلا عن الجائزة التي تسلمتها مصر كأول دولة على مستوى العالم تحصل على الشهادة الذهبية للقضاء على فيروس سي من منظمة الصحة العالمية.

الصحة تناشد المواطنين

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن أعداء الوطن تحركوا في نشر الشائعات فيما يتعلق بمجال الصحة، وأحد أحدث الشائعات تحذير المواطنين من الذهاب إلى المستشفيات عند إصابتهم بالمرض، وهذا كلام عبثي وكذب ولا أساس له، المستشفيات تعمل 24 ساعة، وتستقبل المواطنين كل الأوقات، ولا ينبغي لأي مواطن أن يتناول أي دواء مهما كان هذا الدواء إلا بالرجوع إلى الأطباء المختصين.

وقدم المتحدث باسم وزارة الصحة مناشدة عاجلة للمصريين قائلا إنه يجب على المواطنين الابتعاد عن ما يتم تداوله بشكل خاطئ على مواقع التواصل الاجتماعي، والحصول على المعلومات من المصادر الرسمية فقط لا غير، لافتا إلى أن ما يتم تداوله على السوشيال ميديا يهدد الصحة العامة وهدفه إثارة البلبلة، ويهدد صحة وأسرة وأحباء كل فرد يسيرون خلف هذه الشائعة.