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إلهام أبو الفتح
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الصحة: مصر عالجت أكثر من 4.5 مليون مواطن من فيروس سي

حسام عبد الغفار المتحدث
حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل حصول مصر على الشهادة الذهبية من منظمة الصحة العالمية بشأن قضاء مصر على فيروس سي، قائلا إن منظمة الصحة العالمية قدمت شكرا مباشرا للرئيس السيسي على الجهود المبذولة والمتحققة التي نجحت في القضاء على فيروس سي. 

 

الصحة تتحدث عن فيروس سي 

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن مصر واحدة من أعلى الدول في معدلات الإصابة بفيروس سي، ونجحت في أقل من 10سنوات، وهذا توقيت تاريخي تحولت من خلاله إلى الدولة الأولى على مستوى العالم في مجال العلاج واكتمال مسيرة القضاء على الفيروس بشكل كامل، وتصبح معدلات الإصابة بفيروس سي 0.38% فقط لا غير، وهو رقم أقل بكثير من المعدلات العالمية. 

 

مصر نجحت في القضاء على فيروس سي من خلال الدعم اللا متناهي من القيادة السياسية، وذلك ظهر من خلال مناشدة الرئيس السيسي للمواطنين بالمشاركة في حملة 100 يوم صحة، للكشف على المواطنين في كافة الأمراض المختلفة، وأن يتم العلاج بشكل مجاني على حساب الدولة المصرية. 

 

ولفت إلى أن مصر عالجت أكثر من 4.5 مليون مواطن من المصابين في فيروس سي، فضلا عن إجراءات عديدة جعلت مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم في القضاء على فيروس سي. 

 

واستكمل، أن رئيس منظمة الصحة العالمية وجه شكرا مباشرا للرئيس السيسي، إذ أنه لولا الإرادة السياسية والدعم من الرئيس السيسي، لما تحقق هذا الإنجاز، وتحدث عن أن المصريين صنعوا التاريخ مرة أخرى، وحققوا ما عجزت عنه دول تمتلك تقنيات أقوى بكثير، وأن المصريين يضعوا منهاجا للعالم في كيفية التعامل مع الأمراض التي تؤثر على الصحة العامة، ورسموا الطريق إلى العالم للقضاء على هذا الفيروس. 

الصحة الشهادة الذهبية السيسي الصحة العالمية المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان

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