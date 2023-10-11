إبراهيم عيسى: النظام المصري وطني وشريف ولا يمكنه التفكير في توطين سيناء|فيديو

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن فكرة توطين شعب غزة في سيناء هي من أجل التشويه والتشويش، موضحًا أن البعض لخصومة ما مع النظام السياسي الحالي يحاول أن يركز على أن مصر من الممكن أن تناقش فكرة توطين سكان غزة في سيناء وهذا غير صحيح، موضحًا أن نظام مصر عاقل ولا يمكن الطعن في وطنيته.

إبراهيم عيسى: مصر لا يمكن أن تعرض أرضها للبيع

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن مصر لا يمكن أن تعرض أرضها للبيع، داعيا معارضي النظام إلى الترفع عن تداول مثل تلك المزاعم الجنونية، مؤكدًا أن الزعم بأن مصر ستستقبل الفلسطينيين في سيناء مقابل إسقاط ديونها تصورات جنونية غير قابلة للتحقق.

وتابع إبراهيم عيسى، قائلاً: سيناء أرض مصرية 100% ولا نقاش عليها ولا يمكن أن نتخلى عن متر واحد من سيناء، والإخوان هم الذين يروجون لفكرة توطين الفلسطينيين في سيناء وهم أول من طرحوها"، مشددًا على أن النظام المصري وطني وشريف لا يمكنه التفكير في توطين سيناء.