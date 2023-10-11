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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس ترد على مزاعم الاحتلال: الإعلام الغربي يروي أكاذيب إسرائيل لشعوبه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

عبّر عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عزت الرشق، عن "رفضه مزاعم بعض وسائل الإعلام الغربية التي تروّج زوراً المزاعم (الإسرائيلية) بارتكاب المقاومة انتهاكات ضد المدنيين والأطفال في محاولة للتغطية على مجازر وجرائم الاحتلال البشعة".

 

وأضاف الرشق، تستمر بعض وسائل الإعلام الغربية في "نشر الافتراءات والأكاذيب الصهيونية عن شعبنا الفلسطيني ومقاومته، والتي روّجت زوراً وبهتاناً مزاعم قيام أفراد من المقاومة الفلسطينية بقطع رؤوس الأطفال والاعتداء على النساء، بدون وجود أي دليل يسند أكاذيبه وادعاءاته".

 

وأكّد الرشق أن "حركة حماس تدين بشدّة هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، وهي عبارة عن فبركات وأخبار مزيفة ينشرها الاحتلال، هدفها التحريض على نضال شعبنا الفلسطيني المشروع"، وذلك بحسسب ما نشرته صحيفة قدس برس الفلسطينية.

 

وشدّد على أن "أهداف مقاتلي القسام الأبطال كانت وما زالت التجمعات والقطاعات العسكرية الصهيونية، وقد أطلقت المقاومة الفلسطينية مراراً وتكراراً التحذيرات للمدنيين بالابتعاد عن ساحات ونقاط الاشتباك".

 

ونوّه إلى "التزام المقاومة الفلسطينية بقوانين الحرب وضوابطها، بخلاف العدو الصهيوني التي فاقت جرائمه السابقة والحالية حدود العقل، والتي وثّقتها تقارير أممية ودولية كثيرة".

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