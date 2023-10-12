حكاية يقطينة عملاقة تزن أكثر من طن وثمنها 30 ألف دولار

أثار مسابقة غريبة من نوعها الكثير من الجدل وهي لاكبر ثمرة يقطين عملاقة تزن حوالي أكثر من طن وتحطم رقماً قياسياً عالمياً بأميركا.

على الجانب الآخر قد تشهد المسابقة والتي تقام منذ نصف قرن، تنافساً بين مزارعي ثمار القرع الضخمة وذلك لتحطم الثمرة العملاقة والتي تزن أكثر من طن الرقم القياسي كأكبر ثمرة من نوع القرعيات في العالم، وذلك خلال مهرجان ولاية كاليفورنيا، مما سمح لمزارعيها إمكانية الحصول على جائزة يصل قدرها إلى 30 ألف دولار.

وأثارت الثمرة والتي يبلغ وزنها 1247 كيلوجراما والتي تغلبت على أقرب منافسيها بأكثر من 110 كيلوجرامات.، حماسة كبيرة وذلك لدى كل من المشاركين في مهرجان "هاف مون باي" لليقطين، وذلك بالقرب من سان فرانسيسكو.



على الجانب الآخر تشهد المسابقة والتي تقام منذ نصف قرن، تنافس بين مزارعي ثمار القرع الضخمة بجميع أنحاء أميركا الشمالية.