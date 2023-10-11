مكملتش 6 شهور| مصري يستغيث لإنقاذ زوجته الفلسطينية وابنته

قال هاني الشافعي الزوج المصري المستغيث لإنقاذ زوجته الفلسطينية إنه قرر الزواج بهذه السيدة ولكنه فقد الإتصال بزوجته في غزة وابنته فهي تعيش بين المعبر بين السفارة الفلسطينية والإسرائيلية ولكنها لا تستطيع السفر لمصر بسبب القصف المتوالي عليهم بقطاع غزة.

الزوجة تستغيب: الموت قريب مننا

وأوضح الشافعي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة” المذاع على فضائية اي تي سي تقديم الإعلامية إنجي أنور إنه بعد القصف بثوان بلغته زوجته قائلة" الموت قريب مننا" فقد رأوا الموت بأعينهم، وبدأوا يتراجعوا.



وأضاف، الشافعي، أن هناك الكثير من المصريين عالقين بالصالة الفلسطينية ولا يستطيعون الوصول لمصر.



ويستغيث الزوج المصري بالحكومة والقيادات المصرية، بالوصول لزوجته وابنته في فلسطين، حيث إن غزة تشهد قطع المياه والكهرباء والطعام، قائلا:" بنتي مكملتش ٦ أشهر وعماله تقول بابا".