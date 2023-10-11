جايين ينبسطوا | هانى فرحات : دوري والأوركسترا والمغني تمتع المتلقين بالحفلة

قال المايسترو هاني فرحات، إن الحفلات رحلة سعيدة بالنسبة له، وان الحفلات اللايف أفضل من التسجيل مضيفا أن التفاعل المباشر بين المطرب والجمهور يزيد رجع صدى الجمهور للمغني.

وأكد فرحات خلال لقائه بالإعلامى تامر أمين ببرنامج “اخر النهار” المذاع على فضائية “ النهار”، أن المزيكا عبارة عن تفاصيل، مضيفا أنه دائما يدرس السيناريو الاسوأ الذي يمكن أن يحدث على المسرح، فأحيانا يتغافل المطرب عن مقطع او جملة، او يعيد كلمة او جملة، لذلك يجب التوقع والتهيؤ والمذاكرة والاستعداد نفسيا لاى خطأ يمكن أن يحدث على المسرح فلا بد من التهيؤ لذلك حتي لا يشعر المتلقون بأى خطأ أو ارتباك.

أهمية صدق التفاعل مع الجمهور

وأكمل فرحات :"الناس نازلة من بيوتها ولابسه ومتشيكة عشان تنزل تحضر حفلة وتنبسط .. وهذا دوري ودورالاوركسترا والمغني فى تمتع المتلقين بالحفلة، وشعورهم بصدق التفاعل معهم".