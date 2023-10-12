أحد أبطال أكتوبر: البورسعيدية كانوا يرسلون لنا "صندوق حلوى" مع كل صاروخ

أكد اللواء أركان حرب أيمن حب الدين قائد الكتيبة 418 رادار وصواريخ دفاع جوي خلال حرب أكتوبر 1973، إن أمريكا أمدت إسرائيل بطائرة استطلاع متطورة من طراز ستراتوكروزر، وكان يمكنها تصوير الجبهة المصرية بالكامل، وكل مرة تخرج كتيبة صواريخ مصرية معها فني روسي تغير الطائرة مسارها.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أنا قائد الكتيبة طلب من قائده أن يعزم الخبير الروسي على العشاء حتى يمكنه التحرك بدونه، وبالفعل خرجت كتيبة الصواريخ المصرية وأسقطت الطائرة وعلى متنها 22 فنيا.

ولفت إلى أن حائط الصواريخ المصري أعطى الجيش أمانا كبيرا، بعد أن منع الطائرات الإسرائيلية من الاقتراب على مسافة 15 كيلومترا شرق القناة، ووقت العبور ساهم حائط الصواريخ في تدعيم القوات البرية أثناء تنفيذ مهمتها وإنشاء رؤوس الكباري، ولم تتمكن القوات الجوية الإسرائيلية بأي طريقة من التفوق على حائط الصواريخ.

وذكر أنه بدأ الاشتراك في الحرب يوم 10 أكتوبر، وتلقى أوامر بالتحرك لتدعيم حائط الصواريخ في السويس بعد أن تعرضت 6 كتائب خلال الأيام الأولى من العبور، ووجدنا تلاحما ودعما من الشعب غير متوقع، حتى أن أهالي بورسعيد كان يرسلون للكتيبة صندوق حلوى مقابل كل صاروخ ينطلق من حائط الصواريخ تجاه طائرات العدو.