أحمد موسى: إسرائيل كانت تفكر في استخدام السلاح النووي بحرب أكتوبر

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن إسرائيل كانت تفكر في استخدام السلاح النووي ضد مصر في حرب أكتوبر، بعد النكبة العظيمة التي تعرضوا لها السادس من أكتوبر، والتي كانت صدمة كبيرة جدا بالنسبة للإسرائيليين.

أحمد موسى يتحدث عن حرب أكتوبر

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن إسرائيل كانت تفكر بشكل قوي حول استخدام السلاح النووي في حرب أكتوبر، بعد ما تعرضوا له من هزائم قوية للغاية من الجيش المصري.

وتابع أحمد موسى، أن في الوقت الحالي تنصح أحد المتواجدات في الكنيست الإسرائيلي باستخدام السلاح النووي في غزة، خاصة في ضوء استخدام قنابل محرمة دوليا مثل قنابل الفسفور الأبيض، ضاربين بعرض الحائط كل القوانين الدولية، وبدون أي حساب من أي حد في الفترة الحالية.

وأردف، أن إسرائيل تفعل ما تشاء في أي وقت بسبب الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن أمريكا كانت هي الدولة الوحيدة في العالم التي استخدمت السلاح النووي عام 1945، وكان له تأثيرات امتدت لعشرات السنوات من السلاح النووي، في توقيت كان صعبًا للغاية.