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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحد أبطال أكتوبر يكشف طريقة نقل حائط الصواريخ من القاهرة لخط القناة|فيديو

أحد أبطال أكتوبر
أحد أبطال أكتوبر

كشف اللواء أركان حرب أيمن حب الدين قائد الكتيبة 418 رادار وصواريخ دفاع جوي خلال حرب أكتوبر 1973، طريقة نقل حائط الصواريخ من القاهرة إلى خط قناة السويس.

 

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وقال أيمن حب الدين في حواره في برنامج “ الشاهد ” المذاع على قناة “ اكسترا نيوز ”، القوات المسلحة المصرية وضعت خطة مبتكرة لنقل حائط الصواريخ من القاهرة إلى الضفة عن طريق أسلوب الزحف، والتحرك على 3 خطوط كل خط يدافع عن ما يسبقه حتى وصلوا للضفة.

 

وأضاف :" بداية عمل حائط الصواريخ في الجبهة المصرية كان يوم 29 يونيو 1970، وتحركت الكتائب في صمت تام دون أدنى حركة يمكن رصدها، وجعلنا الفواصل بين الكتائب قليلة جدا، ووضع 8 كتائب هيكلية بجوار كل 4 كتائب حقيقية، وبالتالي يتشتت العدو في اختيار الكتيبة التي يمكنها الاشتباك.

 

وأوضح أن العدو رصد عبر الاستطلاع حائط الصواريخ، فهاجمت ليلة 30 يونيو الساعة 6:20 بـ24 طائرة، وتمكنا من إسقاط 4 طائرات، 2 فانتوم و2 سكاي هوك، وتم أسر 2 من الطيارين، وفي اليوم التالي هاجم مجددا وأسقطنا له طائرات مجددا، وهذه كانت بداية دخول حائط الصواريخ المصري حرب أكتوبر وأحدث فارقا كبيرا في مسار الحرب.

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