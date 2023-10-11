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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

«مصر أكتوبر»: ترويج الاحتلال لنزوح الفلسطينيين لمصر يمحو القضية الفلسطينية من الساحة

المهندس أحمد حلمي
المهندس أحمد حلمي

ثمن المهندس أحمد حلمي، القيادي بحزب مصر أكتوبر، البيان الصادر من مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن إدانة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن مصر لن تفرط فى القضية الفلسطينية ولن تتوقف عن مساندة الأشقاء فى محنتهم، موضحا أن فكرة نزوحهم إلي مصر تهدف لغلق القضية ومحوها من الساحة.


وأوضح "حلمي" فى بيان له، أن القيادة السياسية المصرية مواقفها معروفة وثابتة بالنسبة للقضية الفلسطينية، موضحا أنها دائما تطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بالوقوف على مسئولياتها والتدخل لحل القضية الفلسطينية.

وقال القيادي بحزب مصر أكتوبر، إن  الحوار الوطني بمجلس أمنائه وهيكل محاوره ولجانه وكل المشاركين فيه، يمثلون كل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، منوها المصريين حريصون على دعم الاشقاء والوصول لحلول سلمية.


وطالب بضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بصورة كافة، مثمناً كل الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة المصرية على جميع المستويات.

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