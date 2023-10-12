واقعة غريبة لفتاة تنجو من السرطان لتلقى مصرعها بطريقة مروعة.. اعرف التفاصيل

أثارت واقعة غريبة من نوعها تداولتها أحدى المنتديات الأمريكية الكثير من الجدل وهي لمراهقة تدعى أريا ميا جونزاليس وتبلغ من العمر 17 عامًا .

على الجانب الآخر يعد سبب إثارة تلك الواقعة الجدل هي تغلب المراهقة على الإصابة بالسرطان مرتين، لتكون واحدة من بين ثلاث شابات قد قُتلن في حادث سيارة مروع.

ومن جانبه أثارت ابنة عم الضحية أرييلا كامارازا الجدل وذلك ببعض تفاصيل عن معارك أريا ميا جونزاليس مع السرطان في صفحة "جو فند مي" والتي قد تم إنشاؤها لدعم المرأة الشابة، وكتبت على الصفحة "محاربتنا الحقيقية التي تغلبت على الكثير من العقبات الصعبة

على الجانب الآخر في سن الثالثة عشرة، قد تم تشخيص إصابة ميا بسرطان إوينج لتدخل مرحلة التعافي ليتم تشخيص إصابتها بالسرطان مرة أخرى وذلك بعد أربع سنوات".

بحسب صحيفة ميرور البريطانية قد كشفت أرييلا أيضًا أن ميا كانت حاملًا أثناء معاناتها من السرطان لتواجه العديد من التحديات كونها أمًا شابة وتدخل في تجربة تحارب السرطان مرة أخرى.