عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

واقعة غريبة لفتاة تنجو من السرطان لتلقى مصرعها بطريقة مروعة.. اعرف التفاصيل

صدى البلد

أثارت واقعة غريبة من نوعها تداولتها أحدى المنتديات الأمريكية الكثير من الجدل وهي لمراهقة تدعى أريا ميا جونزاليس  وتبلغ من العمر 17 عامًا .

على الجانب الآخر يعد سبب إثارة تلك الواقعة الجدل هي تغلب المراهقة على الإصابة بالسرطان مرتين، لتكون واحدة من بين ثلاث شابات قد قُتلن في حادث سيارة مروع.

ومن جانبه أثارت ابنة عم الضحية  أرييلا كامارازا الجدل وذلك ببعض تفاصيل عن معارك أريا ميا جونزاليس مع السرطان في صفحة "جو فند مي" والتي قد تم إنشاؤها لدعم المرأة الشابة، وكتبت على الصفحة "محاربتنا الحقيقية التي تغلبت على الكثير من العقبات الصعبة 

على الجانب الآخر  في سن الثالثة عشرة، قد تم تشخيص إصابة ميا بسرطان إوينج لتدخل مرحلة التعافي ليتم تشخيص إصابتها بالسرطان مرة أخرى وذلك بعد أربع سنوات".

بحسب صحيفة ميرور البريطانية قد كشفت أرييلا أيضًا أن ميا كانت حاملًا أثناء معاناتها من السرطان لتواجه العديد من التحديات كونها أمًا شابة وتدخل في تجربة تحارب السرطان مرة أخرى.

واقعة غريبة الاصابة بالسرطان ثلاث شابات حادث سيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بيان عاجل من آرسنال بعد دعم محمد النني للقضية الفلسطينية

10 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وخريطة سقوط الأمطار على المحافظات

مفاجأة من العيار الثقيل خلال ساعات في غزة .. تفاصيل ساخنة

مفاجأة في الذهب.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 12-10-2023

كيف رد السيسي على عرض إسرائيل بالتنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين؟.. فيديو

الصور الأولى لإطلاق حماس لسيدة إسرائيلية وطفليها وهي ترتدي الحجاب |شاهد

ظلمت نفسي.. منشور مؤثر لـ لقاء سويدان بعد صفعها لـ ميدو عادل

موضوعات متعلقة

امرأة تثير الجدل عبر التيك توك لفقدانها نصف وزنها في وقت قياسي

بعد إصابة 31 طفلاً.. مخاوف بشأن تفشي الحصبة في بريطانيا

بشرى للمُربين.. لقاح جديد لعلاج الحساسية من وبر القطط |تفاصيل

مارك زوكربيرج يثير جدلًا واسعًا على شبكات التواصل الاجتماعي لهذا السبب

في تغريدة عبر تويتر.. تحذير جديد للعالم الهولندي يثير الجدل

مقطع فيديو لعروس برازيلية تبكي في حفل زفافها لسبب غير متوقع

ميجان ماركل تثير الجدل بكتابة مذكراتها.. لن تتوقع ماذا تحتوي

واقعة غريبة من نوعها لعصابة تخصصت في سرقة الزيتون.. لن تتوقع السبب

ترشيحاتنا

البابا تواضروس يعزي أسقف المقطم في رحيل القمص سمعان إبراهيم

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

فضيحة.. البيت الأبيض يكذب تصريحات بايدن بشأن حماس

أفضل سعر لـ شيفروليه لانوس في مصر

شركات كبرى في ورطة.. فايرفوكس Firefox يقدم ميزة للكشف عن المراجعات المزيفة

الأمم المتحدة: أكثر من 338 ألف نازح في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات سحرية لتطويل الشعر

واقعة غريبة لفتاة تنجو من السرطان لتلقى مصرعها بطريقة مروعة.. اعرف التفاصيل

فص من الثوم على الريق يصنع المعجزات بجسمك

فوائد مذهلة لتناول الباذنجان الأسود | تعرف عليها

فيديو

بطلة غاوي حب..عبير منير تكشف سر اختفاء ابنتها مريم قورة عن التمثيل

والدتها عبير منير ترد.. حقيقة زواج ملك قورة

مقطع فيديو يثير الجدل لرجل يعيد الأذهان لـ 11 سبتمبر

زلزال شديد يضرب هذه الدولة | هل صدقت توقعات الخبير الهولندي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ