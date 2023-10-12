أيمن الرقب: غزة والقدس قضية واحدة وتفتقدان الحشد

قال الدكتور أيمن الرقب استاذ العلوم السياسيه والقيادي بحركة فتح أنه رغم تعرض الضفة الغربية لحصار من قبل دبابات وجنود قوات الاحتلال الإسرائيلي الا ان أهلها لم يستسلموا وينظم ن احتجاجات ومظاهرات.

السلطة الفلسطينية تحتاج للحشد

وأضاف في مقابلة حصرية مع الاعلاميه انجي انور ببرنامج مصر جديدة والمذاع على قناه etc أن هناك ٢٠ شهيد في الضفة الغربية من الفلسطينيين وبالرغم أن مايحدث في الضفة لايرقى لمستوى الأحداث ولكن هناك غضب شعبي لأننا في الضفة وفي غزة والقدس شعب واحد وقضية واحدة لكن للاسف السلطة الفلسطينية تحتاج للحشد.

واقترح الرقب تشكيل قيادة جديدة تمثل الفلسطينيين لرفع الحرج ومخولة لدعم المقاومة الشعبية ولحشدها وتتحدث نيابة عن كل الشعب الفلسطيني وكل الفصائل بقوة عن إنشاء دولة فلسطينية.

وأضاف أن الضفة الغربية تحتاج دعم من السلطة التنفيذية والقيادة الفلسطينية مشيرا إلى أن كل المدن محاطة بمئات الآلاف من الكاميرات والحواجز والدبابات وتحت رقابة كاملة من الدوريات الأمنية.