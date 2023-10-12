صدور الطبعة الرابعة من موسوعة المري في الجرائم الاقتصادية 4 مجلدات

صدر حديثا عن دار روائع القانون للنشر الطبعه الرابعه، من موسوعه المري في الجرائم الاقتصاديه 4 مجلدات، للمستشار بهاء المري.



محتويات الموسوعه:

المجلد الأول/ أثر الارتباط علي الاختصاص بالجريمة الإقتصادية.



جرائم قانون العقوبات المسكوكات الزيوف والمزوره



جرائم الشرف والاعتبار_ البلاغ الكاذب_ جرائم العدوان علي الحياه الخاصه_ استراق السمع والبصر جرائم الاعتداء علي العرض.



المجلد الثاني/ الجرائم الناشئة من تطبيق قوانين تنظيم الاتصالات_توظيف الاموال البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ١٩٤ لسنه٢٠٢٠ حمايه المستهلك _ سوق راس المال_تنظيم اعاده الهيكله والصلح الواقي من الافلاس المعدل بالقانون رقم ١١ لسنه ٢٠٢١.



المجلد الثالث/ جرائم قوانين التوقيع الالكتروني_ الاحوال المدنيه _الملكيه الفكريه_ الطفل_مكافحه الفجور والدعاره_مكافحه جرائم الارهاب_الادله الرقميه وحجيتها في الاثبات_تطبيقات من احكام القضاء



المجلد الرابع/ الجرائم الناشئة عن تطبيق القانون رقم ١٧٥ لسنه٢٠١٨ بشأن مكافحه جرائم تقنيه المعلومات وشرح للاجراءات الخاصه بالضبط والتحقيق في ذات القانون وتطبيقات من احكام النقض والمحاكم في الموضوع.