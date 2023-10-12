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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

صدور الطبعة الرابعة من موسوعة المري في الجرائم الاقتصادية 4 مجلدات

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثا عن دار روائع القانون للنشر الطبعه الرابعه، من موسوعه المري في الجرائم الاقتصاديه 4 مجلدات، للمستشار بهاء المري.


محتويات الموسوعه:
المجلد الأول/  أثر الارتباط علي الاختصاص بالجريمة الإقتصادية.

 
جرائم قانون العقوبات  المسكوكات الزيوف والمزوره
 

جرائم الشرف والاعتبار_ البلاغ الكاذب_ جرائم العدوان علي الحياه الخاصه_ استراق السمع والبصر جرائم الاعتداء علي العرض.


المجلد الثاني/ الجرائم الناشئة من تطبيق قوانين تنظيم الاتصالات_توظيف الاموال البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ١٩٤ لسنه٢٠٢٠ حمايه المستهلك _ سوق راس المال_تنظيم اعاده الهيكله والصلح الواقي من الافلاس المعدل بالقانون رقم ١١ لسنه ٢٠٢١.


المجلد الثالث/ جرائم قوانين التوقيع الالكتروني_ الاحوال المدنيه _الملكيه الفكريه_ الطفل_مكافحه الفجور والدعاره_مكافحه جرائم الارهاب_الادله الرقميه وحجيتها في الاثبات_تطبيقات من احكام القضاء


المجلد الرابع/ الجرائم الناشئة عن تطبيق القانون رقم ١٧٥ لسنه٢٠١٨ بشأن مكافحه جرائم تقنيه المعلومات وشرح للاجراءات الخاصه بالضبط والتحقيق في ذات القانون وتطبيقات من احكام النقض والمحاكم في الموضوع.

دار روائع القانون للنشر الطبعه الرابعه موسوعه المري الجرائم الاقتصادية للمستشار بهاء المري

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