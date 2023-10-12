عمرو هاشم: الشعب المصري ليس معزولاً عما يحدث حوله بالمنطقة

قال عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن ما يقوم به الكيان الصهيوني، من قطع خدمات الغاز والكهرباء والمياه عن قطاع غزة، أمر لا نسمح به وندينه بشدة وهنف، متابعا: الشعب المصري ليس معزولاً عن ما يحدث حوله من أحداث بالمنطقة.

وأضاف “عمرو هاشم” خلال حواره ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”،: الشعب المصري دائما ما يتذكر الاحتلال الإسرائيلي، وأهدافهم لسرقة ثروات سيناء، وإحداث أضرار في مصر وسيناء، متابعا:" المصريون يكرهون إسرائيل منذ قديم الزمن".

واسترسل: مصر الدولة العربية الوحيدة التي لا يوجد بها مخيمات، والكيان الإسرائيلي يرغب في إقامة مخيمات بداخلها، مشددا على أهمية رفض مصر لفكرة الدفع بالفلسطنيين إلى سيناء.