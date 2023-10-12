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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يشدد إجراءاته على حاجزي الحمر وتياسير بالأغوار الشمالية

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الخميس، بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة على حاجزي الحمرا وتياسير في الأغوار الشمالية، بتشديد اجراءاتها العسكرية وأعاقت تنقل المواطنين.

وقال مراسل وكالة أنباء فلسطين "وفا" ، بأن الاحتلال يشدد منذ ساعات الفجر، من إجراءاته العسكرية على الحاجزين، ويسمح بمرور المركبات ببطء شديد، ما تسبب بأزمة مركبات.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية ، في وقت سابق من اليوم ، باستشهاد 15 فلسطينيا وإصابة العشرات،، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شمال قطاع غزة.

وقال مراسل وكالة أنباء فلسطين "وفا" بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة المطوق في شارع النزهة بمنطقة جباليا البلد شمال القطاع، مما أدى لاستشهاد 15 فلسطيني وإصابة العشرات بجروح مختلفة، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة في المنازل المحيطة.

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