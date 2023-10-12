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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023

صوره ارشيفيه بأحد
صوره ارشيفيه بأحد الاسواق

 

 

يستعرض موقع " صدي البلد" خلال التقرير التالي، أسعار الخضروات والفاكهه بسوق العبور ، اليوم الخميس 12 اكتوبر 2023


أسعار الخضروات

_ أسعار الطماطم خلال تعاملات صباح اليوم تسجل 10 جنيهات للكيلو.

_ سجلت أسعار البطاطس 15 جنيها للكيلو.

_ أسعار البصل 19 جنيها.

_ أسعار الجزر 20 جنيها.

_ أسعار الفلفل الحامى 11 جنيها.

_ الفلفل الرومى بـ13 جنيها.

_ الفلفل الألوان بـ25 جنيها للكيلو جرام.

_ واستقرت أسعار الباذنجان حسب أنواعه فسجل الباذنجان الرومي 6 جنيهات.

_ وأسعار الباذنجان البلدى تصل إلى 10 جنيهات للكيلو.

 

أسعار الفاكهة :


_ سعر كيلو الموز البلدي 15 جنيها للكيلوجرام.

_ مانجو زبدة 35 جنيها.

_ الجوافة سكري 18 جنيها للكيلو.

_ رومان 22 جنيها للكيلو.

_ سعر برقوق أحمر 35 جنيها للكيلو.

_ سعر عنب بناتي 25 جنيها.

اسعار الخضروات اسعار الفاكهة اسعار الخضروات والفاكهة سوق العبور اسعار

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