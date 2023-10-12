أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023

يستعرض موقع " صدي البلد" خلال التقرير التالي، أسعار الخضروات والفاكهه بسوق العبور ، اليوم الخميس 12 اكتوبر 2023



أسعار الخضروات

_ أسعار الطماطم خلال تعاملات صباح اليوم تسجل 10 جنيهات للكيلو.

_ سجلت أسعار البطاطس 15 جنيها للكيلو.

_ أسعار البصل 19 جنيها.

_ أسعار الجزر 20 جنيها.

_ أسعار الفلفل الحامى 11 جنيها.

_ الفلفل الرومى بـ13 جنيها.

_ الفلفل الألوان بـ25 جنيها للكيلو جرام.

_ واستقرت أسعار الباذنجان حسب أنواعه فسجل الباذنجان الرومي 6 جنيهات.

_ وأسعار الباذنجان البلدى تصل إلى 10 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة :



_ سعر كيلو الموز البلدي 15 جنيها للكيلوجرام.

_ مانجو زبدة 35 جنيها.

_ الجوافة سكري 18 جنيها للكيلو.

_ رومان 22 جنيها للكيلو.

_ سعر برقوق أحمر 35 جنيها للكيلو.

_ سعر عنب بناتي 25 جنيها.