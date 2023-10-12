65 جنيها لـ البلطي .. أسعار الأسماك اليوم 12 أكتوبر 2023

يستعرض موقع " صدي البلد" خلال التقرير التالي أسعار الأسماك بسوق العبور ، اليوم 12 أكتوبر 2023

أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم



شهدت أسعار الأسماك فى بداية تعاملات اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 بسوق العبور حالة استقرار ، حيث يضاف إلى السعر المعلن من 3 - 4 جنيهات على سعر الكيلو في أسواق التجزئة.

وقد سجل كيلو سمك البلطي نمرة 1 ما بين 66 إلى 70 جنيهاً.

- سمك البلطي نمرة 2 يتراوح ما بين 55 إلى 65 جنيهًا.

- البلطي الأسواني ما بين 20 إلى 60 جنيهًا.

- فيليه أسماك البلطي من 40 إلى 200 جنيهًا.

- قشر بياض من 80 إلى 115 جنيه للكيلو .

- بياض أملس من 30 إلى 50 جنيه.

- سمك الماكريل مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا.

- سمك الوقار بين 70 إلى 130 جنيهًا.

- سمك موزة ما بين 35 إلى 75 جنيهًا.

- الجمبري نمرة 1 من 280 إلى 360 جنيهًا.

- الجمبري المجمد من 175 إلى 275 جنيهًا.

- البرانيس الإسكندراني من 70 إلى 110 جنيه للكيلو.

- القراميط تراوح سعرها ما بين 20 إلى 40 جنيهًا.

- المكرونة السويسي من 65 إلى 115 جنيه.

- سمك البوري الممتاز ما بين 80 إلى 110 جنيهًا.

- سعر الدنيس تراوح ما بين 100 إلى 160 جنيهً.