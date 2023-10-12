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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

65 جنيها لـ البلطي .. أسعار الأسماك اليوم 12 أكتوبر 2023

صوره ارشيفيه لأسواق
صوره ارشيفيه لأسواق السمك

 

يستعرض موقع " صدي البلد" خلال التقرير التالي أسعار الأسماك بسوق العبور ، اليوم 12 أكتوبر 2023

 أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم


شهدت أسعار الأسماك فى بداية تعاملات اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 بسوق العبور حالة استقرار ، حيث يضاف إلى السعر المعلن من 3 - 4 جنيهات على سعر الكيلو في أسواق التجزئة.

وقد سجل كيلو سمك البلطي نمرة 1 ما بين 66 إلى 70 جنيهاً.

- سمك البلطي نمرة 2 يتراوح ما بين 55 إلى 65 جنيهًا.

- البلطي الأسواني ما بين 20 إلى 60 جنيهًا.

- فيليه أسماك البلطي من 40 إلى 200 جنيهًا.

- قشر بياض من 80 إلى 115 جنيه للكيلو .

- بياض أملس من 30 إلى 50 جنيه.

- سمك الماكريل مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا.

- سمك الوقار بين 70 إلى 130 جنيهًا.

- سمك موزة ما بين 35 إلى 75 جنيهًا.

- الجمبري نمرة 1 من 280 إلى 360 جنيهًا.

- الجمبري المجمد من 175 إلى 275 جنيهًا.

- البرانيس الإسكندراني من 70 إلى 110 جنيه للكيلو.

- القراميط تراوح سعرها ما بين 20 إلى 40 جنيهًا.

- المكرونة السويسي من 65 إلى 115 جنيه.

- سمك البوري الممتاز ما بين 80 إلى 110 جنيهًا.

- سعر الدنيس تراوح ما بين 100 إلى 160 جنيهً.

 

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