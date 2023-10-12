يستعرض موقع " صدي البلد" خلال التقرير التالي أسعار اللحوم البلدي والمستوردة ، اليوم الخميس 12 اكتوبر 2023.

استقرت أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق المحلية، على الرغم من توافر كمية اللحوم المعروضة بالسوق المحلي وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين.

أسعار اللحوم البلدى والمستوردة اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023:

سجل سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير مستويات بين 220 و340 جنيها

بلغ سعر كيلو اللحم البتلو مستويات بين 240 و380 جنيها.

وصل سعر كيلو البتلو بالعضم إلى 370 جنيه.

تراوح سعر اللحوم الضأن بالعضم بين 190 و360 جنيه للكيلو.

سجل سعر كيلو الضأن مستويات بين 240 و400 جنيها.

أسعار اللحوم البقري والجاموسي البلدي والمستورد:-

- سعر اللحم البقري المستورد الإسباني بلغ 130 جنيه للكيلو الواحد بالأسواق.

- سعر اللحم البقري الخليط البلدي بلغ نحو 133 جنيه بالأسواق.

- سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 400 كيلو) عند 110 جنيه للكيلو.

- سعر اللحم الجاموسي البلدي نحز 112 جنيه للكيلو الواحد بالأسواق.

- سعر اللحم الجاموسي البلدي نحو 125 جنيه للكيلو الواحد بالأسواق.

- سعر اللحم الجاموسي البلدي وصل إلى 110 جنيه للكيلو.

- سعر اللحم الجاموسي البلدي نحو 120 جنيه للكيلو الواحد بالأسواق.

- سعر اللحم البقري المستورد الأرجواني سجل نحو 125جنيهًا للكيلو.

-سعر كيلو اللحم البقري المستورد الأوكراني نحو "115 جنيهًا" الواحد بالأسواق.

- سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو "120 جنيهًا" الواحد بالأسواق.

- سعر كيلو اللحم البقري المستورد جنوب البرازيل نحو "122 جنيهًا".

- سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي نحو "130 جنيهًا" للكيلو الواحد بالأسواق.

- سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي فقد بلغ "133 جنيهًا" للكيلو الواحد بالأسواق.

- سعر "كيلو اللحم البقري" الخليط البلدي نحو "140 جنيهًا" للكيلو الواحد بالأسواق.

- سعر " كيلو اللحم البقري" المستورد الاسباني نحو "130 جنيه" للكيلو الواحد بالأسواق.

- "سعر كيلو اللحم البقري" المستورد هولشتين نحو "128 جنيه" الواحد بالأسواق.

- "سعر كيلو اللحم البقري" المستورد الكولومبي نحو "119 جنيه" الواحد بالأسواق.