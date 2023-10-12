عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار اللحوم البلدى والمستوردة اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023

أحد محلات بيع اللحوم
أحد محلات بيع اللحوم

يستعرض موقع " صدي البلد" خلال التقرير التالي أسعار اللحوم البلدي والمستوردة ، اليوم الخميس 12 اكتوبر 2023.

 

استقرت أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق المحلية، على الرغم من توافر كمية اللحوم المعروضة بالسوق المحلي وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين.

 

أسعار اللحوم البلدى والمستوردة اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023:

 

 

سجل سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير مستويات بين 220 و340 جنيها

بلغ سعر كيلو اللحم البتلو مستويات بين 240 و380 جنيها.

وصل سعر كيلو البتلو بالعضم إلى 370 جنيه.

تراوح سعر اللحوم الضأن بالعضم بين 190 و360 جنيه للكيلو.

سجل سعر كيلو الضأن مستويات بين 240 و400 جنيها.

 

 

أسعار اللحوم البقري والجاموسي البلدي والمستورد:-

 

 - سعر اللحم البقري المستورد الإسباني بلغ 130 جنيه للكيلو الواحد بالأسواق.
- سعر اللحم البقري الخليط البلدي بلغ نحو 133 جنيه بالأسواق.

- سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 400 كيلو) عند 110 جنيه للكيلو.
-  سعر اللحم الجاموسي البلدي نحز 112 جنيه للكيلو الواحد بالأسواق.
- سعر اللحم الجاموسي البلدي نحو 125 جنيه للكيلو الواحد بالأسواق.
- سعر اللحم الجاموسي البلدي وصل إلى 110 جنيه للكيلو.
-  سعر اللحم الجاموسي البلدي نحو 120 جنيه للكيلو الواحد بالأسواق.
- سعر اللحم البقري المستورد الأرجواني سجل نحو 125جنيهًا للكيلو.

 

-سعر كيلو اللحم البقري المستورد الأوكراني  نحو "115 جنيهًا" الواحد بالأسواق.
- سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي  نحو "120 جنيهًا" الواحد بالأسواق.
- سعر كيلو اللحم البقري المستورد جنوب البرازيل   نحو "122 جنيهًا".
-  سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي نحو "130 جنيهًا" للكيلو الواحد بالأسواق.
- سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي فقد بلغ "133 جنيهًا" للكيلو الواحد بالأسواق.
-  سعر "كيلو اللحم البقري" الخليط البلدي نحو "140 جنيهًا" للكيلو الواحد بالأسواق.
- سعر " كيلو اللحم البقري" المستورد الاسباني نحو "130 جنيه" للكيلو الواحد بالأسواق.
- "سعر كيلو اللحم البقري" المستورد هولشتين  نحو "128 جنيه" الواحد بالأسواق.
- "سعر كيلو اللحم البقري" المستورد الكولومبي  نحو "119 جنيه" الواحد بالأسواق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أخبار أسعار اللحوم لحوم بقري لحوم جاموسي لحوم ضاني اسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

فضيحة.. البيت الأبيض يكذب تصريحات بايدن بشأن حماس

بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن الهجوم البري على قطاع غزة

مفاجأة في الذهب.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 12-10-2023

مفاجأة من العيار الثقيل خلال ساعات في غزة .. تفاصيل ساخنة

كيف رد السيسي على عرض إسرائيل بالتنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين؟.. فيديو

ظلمت نفسي.. منشور مؤثر لـ لقاء سويدان بعد صفعها لـ ميدو عادل

ترشيحاتنا

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة من اتحاد جدة لـ أحمد حجازي| شاهد

للمطلقات| غرامة كبرى تنتظر الزوج المتهرب من سداد النفقة.. تفاصيل

وزير الآثار يترأس الاجتماع الأول للجنة الخاصة بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر

إيلي كوهين لـ بلينكن: لن ننسي دعمكم لنا في أسوأ أيامنا

مدبولي: الدولة تشجع القطاع الخاص ليتولى الدور الريادي في المجتمع

المستشار الألماني: نتواصل مع الرئيس السيسي لبحث تطورات غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بيض.. طريقة تحضير كيك الشكولاته الفاخرة

وصفات سحرية لتطويل الشعر

واقعة غريبة لفتاة تنجو من السرطان لتلقى مصرعها بطريقة مروعة.. اعرف التفاصيل

فص من الثوم على الريق يصنع المعجزات بجسمك

فيديو

بطلة غاوي حب..عبير منير تكشف سر اختفاء ابنتها مريم قورة عن التمثيل

والدتها عبير منير ترد.. حقيقة زواج ملك قورة

مقطع فيديو يثير الجدل لرجل يعيد الأذهان لـ 11 سبتمبر

زلزال شديد يضرب هذه الدولة | هل صدقت توقعات الخبير الهولندي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ