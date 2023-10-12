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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء والبيض الخميس 12 أكتوبر 2023

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يستعرض موقع " صدي البلد" خلال التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء والبيض ، اليوم  الخميس 12 اكتوبر 2023

 

تصدر سعر الفراخ البيضاء والبيض محركات البحث، بعد إعلان مجلس الوزراء قرار انخفاض أسعار الفراخ والبيض و7 سلع أساسية، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه تم التوافق على بدء عملية تخفيض أسعار 7 مجموعات سلع رئيسية بنسب تتراوح بين 15% إلى 25%، موضحًا أنه بالفعل هناك عدد من هذه السلع بدأت عملية تخفيض سعرها منذ أمس.

وقال رئيس الوزراء إنه تم الاتفاق على خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض.

 

وشهد سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس، 12 أكتوبر 2023، تراجعا ملحوظا مع بداية تعاملات بورصة الدواجن والاسواق لـ سعر الفراخ  البيضاء، وفقًا البورصه الدواجن الرئيسية، بعدما شهدت أسعار الدواجن بأنواعها ارتفاعا ملحوظا خلال الأسابيع الماضيه.

واستقرت أسعار البيض اليوم حيث استقرت أسعار البيض بعد آخر ارتفاع سجلته، وذلك بعد تسجيل سعر كرتونه البيض الاحمر ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي أمام منتجي الدواجن، بينما استقر سعر كرتونه البيض البلدي نحو 139 جنيهًا، واستقرت أسعار البط اليوم بعد آخر ارتفاع لها.

 

 

أسعار الفراخ اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023:

 

سجل سعر الفىاخ  البيضاء 68 جنيهًا جملة، لتصل إلى الأسواق بسعر 80 جنيها للكيلو.

يتراوح سعر كيلو الفراخ  الساسو ما بين 99 و100 جنيه.

سجل سعر كيلو  الفراخ البلدي 110 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء 68 جنيهًا

 

أسعار البيض اليوم 12 أكتوبر 2023:

 

سجل سعر كرتونة بيض  أحمر130 جنيها

 

 

سجل سعر كرتونه بيض أبيض 128 جنيها

 

 

سعر كرتونة البيض البلدى 139 جنيها

 

 

 

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