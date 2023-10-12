مصرع 3 وفقدان 2.. بيان عاجل من الخارجية الصينية بشأن رعاياها بإسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس، مقتل 3 من مواطنيها وفقدان اثنين وإصابة آخرين في إسرائيل.

ودعت جمهورية الصين الشعبية أمس الأربعاء، طرفي الصراع إلى وقف إطلاق النار في غزة وفتح ممرات لإيصال المساعدات الإنسانية. وأكدت، أنه ينبغي على المجتمع الدولي الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

كما قال تشاي جيون مبعوث الصين الخاص لقضايا الشرق الأوسط، إن الصين تشعر بحزن عميق إزاء تصاعد الصراع الحالي بين فلسطين وإسرائيل، والذي تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين الأبرياء. مضيفا أن بكين تشعر بقلق عميق إزاء التدهور الخطير في الوضع الأمني والإنساني في فلسطين.