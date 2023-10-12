إيلي كوهين لـ بلينكن: لن ننسي دعمكم لنا في أسوأ أيامنا

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين خلال استقباله نظيره الأمريكي، زنتوني بلينكن اليوم الخميس، إن تل أبيب لن تنسى الدعم الأمريكي لها في أسوأ أيامها.

ومنذ وقت قليل، وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل، وذلك ضمن جولته الهامة لمنطقة الشرق الأوسط. ومن المقرر، أن يلتقي بلينكن أيضا، الرئيس الفلسطيني محمود عباس غدا الجمعة.

وفي وقت سابق، قال مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن سيزور دولاً أخرى في المنطقة بعد زيارته إلى إسرائيل والأردن.

وغادر بلينكن الأربعاء، واشنطن متوجهًا إلى إسرائيل التي يتوقع أن يصلها الخميس، في "زيارة تضامن"، يتوجه بعدها إلى الأردن.