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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار السيراميك اليوم الخميس 12-10-2023

صوره ارشيفيه لاحد
صوره ارشيفيه لاحد معارض السيراميك

يستعرض موقع " صدي البلد" خلال التقرير التالي أسعار السيراميك ، اليوم 12 اكتوبر 2023

ويعرض بالسوق المصري أنواعًا مختلفة من السيراميك سواء على مستوى جودتها أو حجمها والشركات المنتجة.

كما يختلف سعر السيراميك على حسب جودتها سواء: الفرز الأول أو الثاني أو الثالث، والتي تشهد إقبالًا من المواطنين على حسب قدراتهم المالية والغرض من الاستخدام.

وجاءت أسعار السيراميك اليوم كالتالي:

- يتراوح  سعر متر السيراميك فرز أول ما بين 70 - 135 جنيهًا.

- يتراوح سعر المتر الفرز الثاني ما بين 65 - 95 جنيهًا.

- يتراوح سعر المتر الفرز الثالث ما بين 60 - 95 جنيها.

- يتراوح سعر أرضيات الباركيه للمتر فرز أول ما بين 130 - 290 جنيهًا.

- يتراوح سعر متر الأرضيات العادي فرز أول ما بين 65 - 110 جنيهات.

صناعة السيراميك في مصر

وتعد صناعه السيراميك من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ويوجد 33 مصنع سيراميك تعمل بالسوق المصري وتبلغ الطاقة الإنتاجية نحو 240 مليون متر سنويًّا وتصل استثمارات القطاع إلى نحو 15 مليار جنيه وتصل نسبة المكون المحلي في صناعة السيراميك إلى 90% وترتفع تنافسية منتجات السيراميك المصرية بالسوقين المحلي والعالمي.

ويتم تصدير السيراميك حاليًّا لأسواق عدد كبير من الدول الأوروبية والعربية تتضمن إنجلترا وفرنسا وتركيا ولبنان والسعودية والأردن واليمن والإمارات وسوريا.  

 

السيراميك سعر السيراميك سعر المتر الفرز الثاني صناعة السيراميك في مصر أرضيات الباركيه

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