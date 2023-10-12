لمناقشة العلاقات الثنائية.. وزير الخارجية يستقبل نظيره الليتواني

استقبل وزير الخارجية سامح شكري ، اليوم الخميس، وزير خارجية ليتوانيا جابرييليوس لاندسبيرجيس لمناقشة تعزيز التعون والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وكتب السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية على صفحته الرسمية على موقع " أكس" المعروف سابقاً بـ "تويتر" أن وزير الخارجية استقبل الآن وزير خارجية ليتوانيا غابرييليوس لاندسبيرجيس، ويعقد معه لقاءاً ثنائياً، مضيفاً أن توافق في الرؤى ينعكس في الحراك الكبير الذي تشهده وتيرة الزيارات المتبادلة من الجانبين في السنوات القليلة الماضية لتعزيز أوجه التعاون المختلفة بين مصر وليتوانيا.